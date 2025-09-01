Chỉ mới từ tháng 6, Meta đã rót 14,3 tỷ USD vào công ty gắn nhãn dữ liệu Scale AI, đồng thời đưa CEO Alexandr Wang và một số lãnh đạo cấp cao của startup này về điều hành Meta Superintelligence Labs (MSL).

Meta Superintelligence Labs (MSL) hay còn gọi là "Phòng thí nghiệm siêu trí tuệ" là nhóm nghiên cứu cao cấp tập trung vào việc xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát của Meta. Đây đã trở thành dự án ưu tiên hàng đầu tại tập đoàn truyền thông xã hội này khi tìm cách bắt kịp vị trí dẫn đầu của OpenAI và có tham vọng chiếm miếng bánh to trong thị trường AI vốn nhiều đối thủ.

Mối quan hệ đối tác giữa Meta và Scale AI đang rạn nứt?

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Meta và Scale AI dường như đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.

Theo nguồn tin của TechCrunch, ít nhất một trong các lãnh đạo được Wang đưa sang hỗ trợ MSL – ông Ruben Mayer, cựu Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm và vận hành GenAI tại Scale AI – đã rời Meta chỉ sau hai tháng.

Mayer từng có khoảng 5 năm gắn bó với Scale AI. Trong thời gian ngắn làm việc tại Meta, ông được cho là phụ trách các nhóm vận hành dữ liệu AI, song không thuộc TBD Labs – đơn vị nòng cốt của Meta chuyên phát triển AI siêu trí tuệ, nơi nhiều nhà nghiên cứu từ OpenAI đã gia nhập.

Tuy vậy, Mayer bác bỏ một số chi tiết. Ông cho biết vai trò ban đầu của mình là "hỗ trợ thiết lập phòng lab với bất cứ điều gì cần thiết", đồng thời khẳng định ông "tham gia TBD Labs từ ngày đầu tiên" chứ không bị loại khỏi nhóm cốt lõi.

Mayer cũng nhấn mạnh ông không báo cáo trực tiếp cho Wang và việc rời đi là vì "lý do cá nhân", chứ hài lòng với trải nghiệm tại Meta.

Ngoài biến động nhân sự, mối quan hệ giữa Meta và Scale AI cũng đang dịch chuyển. Nguồn tin cho biết TBD Labs hiện hợp tác với các nhà cung cấp gắn nhãn dữ liệu khác ngoài Scale AI để huấn luyện mô hình, bao gồm Mercor và Surge – hai đối thủ lớn nhất của Scale AI.

Trong khi các phòng lab AI thường làm việc với nhiều nhà cung cấp dữ liệu, việc Meta đầu tư hàng tỷ USD vào một đơn vị duy nhất rồi tiếp tục dựa vào đối thủ của đơn vị này khiến sự việc trở nên đáng chú ý. Một số nhà nghiên cứu trong TBD Labs cho rằng dữ liệu từ Scale AI có chất lượng thấp và ưu tiên làm việc với Mercor, Surge.

Alexandr Wang – người sáng lập Scale AI từ năm 2016 (Ảnh: AP)

TechCrunch cho hay, Scale AI vốn khởi đầu với mô hình crowdsourcing – thuê lượng lớn lao động giá rẻ để gắn nhãn dữ liệu. Nhưng khi AI ngày càng phức tạp, yêu cầu dữ liệu chất lượng cao do các chuyên gia như bác sĩ, luật sư, nhà khoa học tạo ra ngày càng tăng. Trong khi Scale AI đang nỗ lực thu hút nguồn nhân lực này qua nền tảng Outlier, các đối thủ như Surge và Mercor đã phát triển nhanh nhờ mô hình kinh doanh dựa sẵn trên đội ngũ chuyên gia trả lương cao.

Người phát ngôn Meta bác bỏ ý kiến rằng dữ liệu của Scale AI có vấn đề chất lượng. Surge và Mercor từ chối bình luận. Còn Scale AI chỉ dẫn lại thông cáo trước đây về khoản đầu tư của Meta, trong đó đề cập việc mở rộng hợp tác thương mại giữa hai bên.

Meta không đặt cược toàn bộ vào Scale AI?

Thực tế, Meta dường như không đặt cược toàn bộ vào Scale AI, dù đã rót vốn lớn. Ngược lại, Scale AI đang đối diện khó khăn: sau khi Meta công bố đầu tư, OpenAI và Google đều tuyên bố ngừng hợp tác với công ty này. Tháng 7, Scale AI sa thải 200 nhân viên ở mảng gắn nhãn dữ liệu, với lý do "thay đổi nhu cầu thị trường". Song công ty cũng vừa giành được hợp đồng 99 triệu USD với Lục quân Mỹ.

Một số ý kiến cho rằng mục tiêu chính của Meta khi rót vốn vào Scale AI có thể là để thu hút Alexandr Wang – người sáng lập Scale AI từ 2016 – hơn là dựa vào dịch vụ dữ liệu.

Hiện tại, vai trò thực sự của Scale AI với Meta vẫn là dấu hỏi, bởi nhiều lãnh đạo từ Scale AI sang không tham gia nhóm TBD Labs.

Trong khi đó, nội bộ Meta Superintelligence Labs ngày càng rối ren kể từ khi Wang và loạt nhà nghiên cứu hàng đầu từ OpenAI, Scale AI gia nhập. Nhiều nhân sự mới tỏ ra bức xúc trước bộ máy cồng kềnh, còn đội GenAI trước đây bị thu hẹp vai trò.

Một số nhà nghiên cứu từ OpenAI đã rời Meta chỉ sau thời gian ngắn. Gần đây, nhà nghiên cứu Rishabh Agarwal thông báo rời công ty trên X, cho biết lời mời tham gia Superintelligence từ Mark Zuckerberg và Wang "rất hấp dẫn", nhưng ông quyết định "chọn bước đi mạo hiểm hơn" theo lời khuyên chính của Zuckerberg.

Ngoài Agarwal, Giám đốc sản phẩm GenAI Chaya Nayak và kỹ sư nghiên cứu Rohan Varma cũng đã rời đi.

Khoản đầu tư vào Scale AI là khoản đầu tư lớn nhất của Meta vào AI từ trước đến nay, được kỳ vọng giúp hãng bứt phá sau màn ra mắt kém ấn tượng của Llama 4 hồi tháng 4.

Zuckerberg khi đó đã đẩy mạnh tuyển dụng, thu hút nhân tài từ OpenAI, DeepMind, Anthropic và mua lại một số startup AI về giọng nói và hình ảnh. Meta cũng công bố kế hoạch xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu, trong đó có Hyperion trị giá 50 tỷ USD tại Louisiana.

Tuy nhiên, với việc một loạt nhân sự rời đi và quan hệ hợp tác với Scale AI xuất hiện vết nứt, câu hỏi đặt ra là liệu Meta có thể ổn định lại hoạt động AI và giữ chân được nhân tài để cạnh tranh với OpenAI và Google trong tương lai. Theo Business Insider, MSL đã bắt tay phát triển thế hệ mô hình AI tiếp theo, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.