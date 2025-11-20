Mọi sự chú ý đổ dồn vào cổ phiếu một hãng hàng không

Sắc đỏ chiếm ưu thế, tuy nhiên, VN-Index vẫn đi lên khi những cổ phiếu đủ sức nặng tiếp tục đứng ra “gánh” thị trường. Thị trường phân hóa sâu, dòng tiền yếu nhưng trụ mạnh và thị trường chỉ đứng vững nhờ hai cái tên: VIC và VJC.

Dù vậy, trong bối cảnh đáo hạn phái sinh và thanh khoản thấp, việc VN-Index vẫn giữ được đà tăng là tín hiệu tích cực.

VN-Index tăng điểm phụ thuộc đáng kể vào lực kéo của cổ phiếu trụ.

Đứng đầu nhóm dẫn dắt chỉ số tiếp tục là VIC, tăng 3,4%, đóng góp tới 6,7 điểm. Cổ phiếu trở thành tâm điểm nâng đỡ thị. Thanh khoản VIC còn vượt hôm qua, thể hiện lực cầu chủ động và bền bỉ suốt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Nhóm bất động sản cũng có phần tích cực hơn thị trường chung, với nhóm Vingroup, DXG, KBC, PDR, DIG tăng giá…

VJC gây chú ý khi tăng trần từ cuối phiên sáng, bảo toàn thành quả đến cuối phiên, đóng góp thêm 1,76 điểm. Đây cũng là phiên thanh khoản tăng mạnh, đưa VJC trở lại vùng đỉnh.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự tích cực ở VPB, HDB, “ngược dòng” so với sắc đỏ áp đảo toàn ngành. Ngược lại, áp lực điều chỉnh đến từ thép và bán lẻ: HPG giảm 1,27% lấy 0,59 điểm của chỉ số; MWG giảm 1,7%, CTG và TCB cũng lùi nhẹ khiến VN-Index mất thêm khoảng 0,6 điểm.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên đến từ khối ngoại . Sau 11 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài quay lại gom mạnh trong 30 phút cuối, đảo chiều sang mua ròng hơn 244 tỷ đồng. VPB được gom gần 181 tỷ đồng; SSI và VIC cũng vào top mua ròng trên 100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VCI tiếp tục bị bán mạnh nhất, giá trị bán ròng 172 tỷ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,99 điểm (0,42%) lên 1.655,99 điểm. HNX-Index giảm 0,8 điểm (0,3%) xuống 264,23 điểm. UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (0,11%) xuống 119,51 điểm. Thanh khoản HoSE chỉ 19.675 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên trước.