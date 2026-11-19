Khởi động ngày 28/10 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Vibrant HCMC là chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 do UBND TP.HCM triển khai. Từ tháng 11 đến trước Tết, chương trình kết nối 57 sự kiện cùng hơn 100 thương hiệu theo mô hình "5 trong 1", gồm mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Người dân, du khách có thể tra cứu sự kiện, điểm đến và ưu đãi trên hai cổng songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn, hoạt động từ ngày 5/11.

Trong bức tranh đó, thanh toán số giữ vai trò chất xúc tác. MoMo chọn cách tham gia trực diện nhất: gắn ưu đãi vào chính những giao dịch người dân vẫn thực hiện mỗi ngày.

Ưu đãi dành riêng cho Vibrant HCMC tập trung vào chuyển tiền, nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm khi người dân chia tiền, góp quỹ hay gửi tiền về quê. Từ 10/11 đến hết 31/12/2026, khách hàng lần đầu chuyển tiền trên MoMo nhập mã CHUYENTIEN15 để được hoàn 15.000 đồng. Tất cả khách hàng chuyển từ 1 triệu đồng trở lên nhập mã CHUYENTIEN10 để được hoàn 10.000 đồng. Ưu đãi áp dụng cho giao dịch từ MoMo đến MoMo hoặc đến tài khoản ngân hàng.

Với các khoản chi thiết yếu, người lần đầu thanh toán hóa đơn điện, nước, internet trên MoMo nhập mã MMHOADON để được giảm đến 50.000 đồng, áp dụng đến 31/12/2026. Trong tháng 11, người dùng còn có thể nhập mã DEALNAPDT khi nạp tiền điện thoại để được giảm đến 25.000 đồng, mã DEALDATA khi nạp data 4G/5G để được giảm đến 35.000 đồng.

Ở mảng giải trí, vé xem phim 2D tại Beta Cinemas đồng giá 59.000 đồng từ thứ Hai đến thứ Sáu và 69.000 đồng vào cuối tuần khi đặt qua MoMo. Khách hàng lần đầu đặt vé nhập mã CHAOMUNG để được giảm 30.000 đồng, người mua vé kèm combo bắp nước tại CGV nhập mã MMCGV để được giảm 15.000 đồng.

MoMo cũng mở rộng ưu đãi sang dịch vụ công và bảo hiểm. Người dân có thể nộp phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng chỉ với số quyết định xử phạt, tra cứu trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và nhận biên lai điện tử ngay. Từ nay đến 04/12/2026, khách hàng lần đầu thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công qua MoMo nhập mã NOPPHAT để được hỗ trợ 200.000 đồng với quyết định xử phạt từ 1 triệu đồng. Bảo hiểm Sức khỏe+ giảm 50% khi mua gói năm, Bảo hiểm Tai nạn giảm 10%, tối đa 50.000 đồng, với mã BHTN247.

Vibrant HCMC không phải lần đầu MoMo đồng hành cùng TP.HCM. Nhiều năm qua, MoMo cùng các đơn vị trên địa bàn đưa thanh toán số vào những lĩnh vực sát sườn với đời sống, từ học phí, viện phí đến phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

Với tiểu thương và hộ kinh doanh, MoMo cung cấp giải pháp nhận tiền, quản lý bán hàng gọn nhẹ để bắt nhịp kinh tế số mà không cần đầu tư lớn. Hệ sinh thái tiếp tục mở rộng qua hợp tác với Xanh SM ở mảng di chuyển xanh, Saigontourist Travel ở mảng du lịch, để từ đặt dịch vụ đến thanh toán đều diễn ra trên cùng một ứng dụng.

Toàn bộ ưu đãi vận hành trên nền tảng đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất, áp dụng cho tài khoản đã xác thực và liên kết ngân hàng, để người dùng yên tâm giao dịch trong mùa cao điểm.

Mỗi hóa đơn được giảm, mỗi lần chuyển tiền được hoàn là một đóng góp nhỏ vào nhịp tiêu dùng sôi động mà TP.HCM hướng tới dịp cuối năm. Qua Vibrant HCMC, MoMo tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trên hành trình phát triển kinh tế số.