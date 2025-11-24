Món đồ đắt nhất siêu thị

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24-11-2025 - 14:25 PM | Sống

Đắt nhất siêu thị không phải là đồ nhập khẩu.

Mà là món “để xem mua được gì”.

Trong mọi cuộc đi siêu thị, thứ nguy hiểm nhất chưa bao giờ là quầy đồ nhập, quầy hữu cơ hay mấy hũ sốt Ý trăm nghìn. Thứ đốt tiền mạnh nhất chính là khoảnh khắc bạn bước vào cửa, lượn một vòng và tự nhủ: “Để xem hôm nay mình mua được gì.”

Câu nói nghe vô hại, nhưng với ví tiền, nó như bật chế độ “tự do mua sắm” và ai cũng biết tự do thì… mắc lắm.

Đi siêu thị không mục tiêu giống một trò may rủi tài chính. Bạn có thể chỉ định ghé 10 phút, nhưng ánh sáng ấm áp, nhạc chill, quầy đồ xếp đẹp như showroom khiến não chuyển sang trạng thái tiêu tiền cảm xúc. Từ gói snack mới ra, chai sữa hạt “trông healthy”, đến vài món décor bếp xinh xinh... Chúng khiến bạn cảm thấy “mua cũng được, không mua thì… tiếc”. Mà tiếc thì mất tiền.

Nhiều bạn trẻ xem siêu thị như một nơi giải trí mini: đi dạo cho thoải mái, ngó đồ để tìm cảm hứng nấu nướng, thử vài món mới lạ rồi tiện tay bỏ vào giỏ. Và cái “tiện tay” đó thường đắt hơn cả giỏ đồ nhập chính thống.

Hệ quả: thanh toán xong mới giật mình. Tổng hóa đơn bằng ba bữa ăn ngoài, nhưng nhìn lại thì toàn những món “hứng lên mua”, không món nào thực sự cần. Có người còn chi ở siêu thị nhiều hơn cả tiền chợ/bếp cho 1 tuần chỉ vì không bước vào với mục tiêu rõ ràng.

Sự thật là: siêu thị không hút ví bạn bằng giá cao, mà bằng sự mơ hồ của bạn. Càng thiếu danh sách, thiếu giới hạn, thiếu kế hoạch, bạn càng trả tiền cho chính sự ngẫu hứng của mình.

Nên nếu muốn giảm tiền siêu thị, mấu chốt không nằm ở việc tránh đồ nhập. Mấu chốt nằm ở việc tránh câu “để xem mua được gì”. Chỉ cần đổi thành “mình cần mua gì”, hóa đơn tự khắc nhẹ như hơi thở.

Đi siêu thị mà làm 6 việc này thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

