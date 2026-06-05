Món đồ quen mặt khiến điện thoại hao pin, nóng máy

Ốp lưng từ lâu đã trở thành phụ kiện gần như không thể thiếu đối với người dùng smartphone. Bên cạnh khả năng bảo vệ thiết bị khỏi va đập và trầy xước, phụ kiện này cũng được nhiều người lựa chọn để tăng tính thẩm mỹ cho điện thoại.

Tuy nhiên, một số chuyên gia công nghệ cho rằng việc sử dụng ốp lưng không phù hợp có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, từ đó tác động đến hiệu suất và tuổi thọ pin của thiết bị.

Khả năng tản nhiệt có thể bị hạn chế

Trong quá trình hoạt động, đặc biệt khi chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc sạc nhanh, bộ vi xử lý và pin của smartphone sẽ sinh ra lượng nhiệt đáng kể. Thông thường, nhiệt lượng này được truyền ra phần khung và mặt lưng máy trước khi thoát ra môi trường bên ngoài.

Ốp lưng giúp hạn chế trầy xước, va đập nhưng trong một số trường hợp cũng có thể khiến điện thoại nóng hơn, đặc biệt khi chơi game hoặc sạc nhanh. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, khi điện thoại được bao bọc bởi những loại ốp lưng dày hoặc làm từ vật liệu có khả năng cách nhiệt cao, quá trình tản nhiệt có thể bị ảnh hưởng. Nhiệt độ bên trong thiết bị vì thế có xu hướng tăng cao hơn so với khi sử dụng máy không có ốp lưng.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của pin lithium-ion. Việc thường xuyên hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa pin, khiến dung lượng pin suy giảm theo thời gian.

Dán mặt lưng cũng có thể làm tăng nhiệt độ thiết bị

Trong một thử nghiệm được thực hiện bởi YouTuber công nghệ nổi tiếng Mrwhosetheboss, nhiệt độ của điện thoại được ghi nhận tăng cao hơn khi sử dụng một số loại skin so với một số mẫu ốp lưng được thiết kế tối ưu cho việc tản nhiệt. Nguyên nhân là lớp skin bám sát bề mặt thiết bị, làm giảm khả năng truyền nhiệt ra môi trường.

Không chỉ ốp lưng, các loại skin dán trực tiếp lên mặt lưng smartphone cũng được cho là có thể tác động đến khả năng tản nhiệt. (Ảnh minh hoạ)

Ngược lại, nhiều mẫu ốp lưng hiện nay được trang bị các rãnh thoát nhiệt hoặc thiết kế tạo khoảng hở giữa mặt lưng và thân máy, giúp cải thiện lưu thông không khí và hỗ trợ quá trình làm mát.

Dù vậy, người dùng không cần quá lo ngại. Hầu hết smartphone hiện đại đều được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tự động. Khi nhiệt độ tăng vượt ngưỡng cho phép, thiết bị sẽ kích hoạt các cơ chế bảo vệ như giảm hiệu năng xử lý (thermal throttling), hạ độ sáng màn hình hoặc tạm ngừng một số tác vụ nhằm hạn chế nguy cơ quá nhiệt.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người nhận thấy điện thoại trở nên chậm hơn hoặc nóng lên bất thường sau thời gian dài chơi game hay sử dụng các ứng dụng nặng.

Nên lựa chọn ốp lưng như thế nào?

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng vẫn có thể sử dụng ốp lưng để bảo vệ thiết bị, nhưng nên ưu tiên những sản phẩm có thiết kế hỗ trợ tản nhiệt thay vì các mẫu quá dày hoặc ôm sát hoàn toàn vào thân máy.

Trong những trường hợp thiết bị phải hoạt động cường độ cao như chơi game trong thời gian dài, quay video liên tục hoặc sạc nhanh, việc tháo ốp lưng tạm thời có thể giúp máy giải nhiệt hiệu quả hơn.

Duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định không chỉ giúp smartphone vận hành mượt mà mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của viên pin theo thời gian.