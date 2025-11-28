Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

28-11-2025 - 13:11 PM | Xã hội

Ăn trộm cây cảnh bị tuyên phạt 30 tháng tù, nhưng sau đó 1 bị cáo ở Thanh Hóa đã được giảm án 10 tháng tù do tham gia ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử phúc thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản" đối với L.T.Q (SN 1991; ngụ tại huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Q. đã bị Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng- Ảnh 1.

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24-5, rạng sáng ngày 25-5-2025, L.Đ.C. chở L.T.Q. bằng xe máy đến nhà bà V.T.H. (ngụ huyện Hoằng Hóa cũ) trộm 1 cây tùng La hán (cây bonsai) rồi bán cho L.V.S. lấy 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 27-5 (2 ngày sau gây án), Q. và C. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 28-5, bố đẻ của S. đến giao nộp 1 cây tùng La hán mà C. và Q. đã bán cho con trai ông. Qua giám định, cây tùng la hán có giá trị 40 triệu đồng, cơ quan điều tra đã xử lý, trả lại cho bị hại.

Với tội danh trên, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thanh Hóa đã tuyên phạt L.Đ.C. 33 tháng tù, L.T.Q. 30 tháng tù. Riêng bị cáo L.V.S. 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau phiên xét xử, bị cáo Q. có đơn kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Q. giao nộp cho tòa án phiếu thu tiền ủng hộ quỹ người nghèo tại MTTQ tỉnh, số tiền 1.000.000 đồng. Bị cáo công nhận hành vi phạm tội như quyết định của cấp sơ thẩm đối với bị cáo là đúng và giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cần khích lệ và lan tỏa trong cộng đồng. Điều này được xác định là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp nhận kháng cáo, sửa 1 phần bản án hình sự sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên phạt L.T.Q. 20 tháng tù, giảm 10 tháng so với bản án sơ thẩm.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt Hồ Thị Quỳnh Như sinh năm 1999

Bắt Hồ Thị Quỳnh Như sinh năm 1999

12:45 , 28/11/2025
Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm cán bộ

11:50 , 28/11/2025
Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

11:20 , 28/11/2025
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

11:00 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên