Một bộ phận của lợn được ví "bổ bằng 10 thang thuốc": Nhiều người chê không ăn

Khi nhắc đến thịt lợn, nhiều người thường nghĩ ngay đến ba chỉ, sườn, thăn hoặc chân giò. Trong khi đó, dạ dày lợn lại là bộ phận khiến không ít người e ngại vì có mùi hôi, lớp nhớt và cần làm sạch kỹ trước khi nấu.

Thế nhưng, trong dân gian, dạ dày lợn từng được ví von là “một dạ dày lợn bằng 10 thang thuốc”. Câu nói này phản ánh quan niệm lâu đời về giá trị bồi bổ của loại thực phẩm này.

Vì sao dạ dày lợn được đánh giá cao?

Một món ăn từ dạ dày lợn (Ảnh minh họa).

Theo báo Vietnamnet, dạ dày lợn là nguồn cung cấp protein tốt, đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. 100g dạ dày lợn có khoảng 16g protein, giúp hỗ trợ quá trình phát triển, sửa chữa mô, duy trì miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Znews thông tin, dạ dày lợn từ lâu được xem là món ăn giàu protein, khoáng chất, có thể hỗ trợ tiêu hóa và phù hợp với người trung niên, cao tuổi nếu dùng đúng cách. Ngoài protein, dạ dày lợn còn có các vi chất như sắt, kẽm, selen, phốt pho, kali. Trong đó, sắt có vai trò trong quá trình tạo hồng cầu; kẽm liên quan đến miễn dịch và lành vết thương; selen có chức năng chống oxy hóa.

Theo báo Dân Việt, trong quan niệm y học cổ truyền, dạ dày lợn được xem là thực phẩm có tác dụng bồi bổ tỳ vị, hỗ trợ người ăn kém, người mới ốm dậy hoặc cơ thể suy nhược.

Món bổ nhưng nhiều người chê vì khó làm sạch

Sơ chế dạ dày lợn (Ảnh minh họa).

Lý do khiến nhiều người không thích ăn dạ dày lợn nằm ở công đoạn sơ chế. Nếu làm không kỹ, dạ dày dễ còn mùi hôi, nhớt và ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Trước khi chế biến, dạ dày cần được lộn mặt trong, rửa sạch phần nhớt và tạp chất. Có thể dùng muối, giấm, bột mì hoặc baking soda để chà xát nhiều lần, sau đó rửa lại thật sạch. Có thể chần nhanh qua nước sôi để giảm mùi.

Khi đã được làm sạch đúng cách, dạ dày lợn có thể chế biến thành nhiều món như dạ dày hầm tiêu, dạ dày hầm hạt sen, dạ dày hấp gừng, dạ dày xào hoặc nấu canh. Những món hầm mềm thường dễ ăn hơn, nhất là với người lớn tuổi hoặc người tiêu hóa kém.

Ai nên hạn chế ăn dạ dày lợn?

Dù bổ dưỡng, dạ dày lợn không phải món nên ăn quá thường xuyên. Znews lưu ý, 100g dạ dày lợn có khoảng 158-165mg cholesterol. Vì vậy, người bị rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc cần kiểm soát cholesterol nên ăn với lượng vừa phải.

Ngoài ra, dạ dày lợn cũng có hàm lượng purin tương đối cao. Người mắc bệnh gout hoặc có axit uric cao nên thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn ăn thường xuyên.

Với người khỏe mạnh, dạ dày lợn có thể là món ăn đổi vị, giàu đạm và khoáng chất, nhưng chỉ nên dùng điều độ. Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần 50-100g, kết hợp thêm rau xanh, ngũ cốc và các nguồn đạm khác.

Tóm lại, dạ dày lợn không phải “thần dược”, cũng không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng nếu được chọn mua từ nguồn đảm bảo, sơ chế sạch và ăn vừa phải, đây vẫn là món ăn giàu dinh dưỡng, đáng để xuất hiện trong thực đơn gia đình.

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