Một ca sĩ nổi tiếng bỏ hơn 100 tỷ xây nhà máy nước, sau 4 năm lỗ gần 80 tỷ: Giờ Agribank rao bán giá 52 tỷ

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vừa thông báo tổ chức đấu giá tài sản thuộc Nhà máy nước Cần Giờ tại xã Bình Khánh, TP.HCM, với giá khởi điểm 52,1 tỷ đồng.

Tài sản bao gồm quyền sử dụng khu đất rộng 12.809 m² và toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc xử lý nước lợ, sản xuất nước đóng chai. Trong đó, quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá với giá 49,3 tỷ đồng, còn máy móc thiết bị chỉ có giá khởi điểm 2,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo thông báo của Agribank hồi tháng 8/2025, giá khởi điểm lần đầu của gói tài sản này lên tới 103,5 tỷ đồng, gồm 92,3 tỷ đồng tiền quyền sử dụng đất và 11,2 tỷ đồng máy móc.

Theo thông báo mới nhất, khu đất của nhà máy có thời hạn sử dụng đến ngày 20/10/2056.

Như vậy, sau hơn một năm, giá khởi điểm toàn bộ tài sản đã giảm 51,3 tỷ đồng, tương đương gần 50%. Riêng hệ thống máy móc giảm khoảng 74,6% so với mức được công bố năm 2025. Agribank cho biết nhiều hạng mục thiết bị đã xuống cấp do thời gian dài không vận hành, bảo dưỡng.

Phiên đấu giá tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 16/10/2026, với khoản tiền đặt trước gần 5,2 tỷ đồng.

Đằng sau nhà máy này là câu chuyện kinh doanh kéo dài gần hai thập kỷ của một nữ ca sĩ từng nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc Việt Nam.

Từ giải nhất Tiếng hát Truyền hình đến nhà máy nước trăm tỷ

Chủ đầu tư Nhà máy nước Cần Giờ là Công ty CP Đặng Đoàn Nguyễn, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thụy Đông Đào, tức ca sĩ Đông Đào, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đông Đào từng giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1991, được nhiều khán giả biết đến qua dòng nhạc dân ca, trữ tình.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên năm 2008, nữ ca sĩ kể rằng ý tưởng đầu tư nhà máy xuất hiện sau những chuyến biểu diễn tại Cần Giờ. Chứng kiến người dân phải hứng nước mưa để dành nấu ăn, bà mong muốn xây dựng một nhà máy cung cấp nước sạch cho địa phương.

Năm 2005, khi TP.HCM kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư ngành cấp nước, Đông Đào cùng chồng bắt đầu triển khai dự án.

Nhà máy đi vào hoạt động năm 2008, sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược để xử lý nước lợ từ sông Lòng Tàu thành nước ngọt. Công suất giai đoạn đầu khoảng 5.000 m³/ngày, với kế hoạch nâng lên 10.000 m³/ngày và tiến tới 20.000 m³/ngày.

Theo thông tin được báo Thanh Niên ghi nhận năm 2019, tổng vốn đầu tư thực tế của dự án khoảng 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh nhanh chóng gặp khó khăn.

Một đường ống mới xuất hiện

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn năm 2012, nguồn nước sông Lòng Tàu ngày càng nhiễm mặn, khiến chi phí xử lý tăng cao. Bà Đông Đào cho biết độ mặn nguồn nước tăng từ khoảng 3.000 ppm lên 12.000–13.000 ppm, vượt xa mức thiết kế ban đầu.

Doanh nghiệp phải đầu tư thêm thiết bị xử lý, trong khi lãi suất vay ngân hàng có thời điểm tăng lên 23%/năm.

Khó khăn còn đến từ sự thay đổi nguồn cung nước sạch tại Cần Giờ. Tháng 4/2011, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đưa vào hoạt động tuyến ống cấp nước từ Nhà Bè sang Cần Giờ, có khả năng cung cấp 40.000 m³/ngày, gấp 8 lần công suất giai đoạn đầu của nhà máy Đông Đào.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, đơn vị phân phối tại Cần Giờ sau đó không tiếp nhận hết sản lượng nước theo thỏa thuận ban đầu, khiến nhà máy phải giảm công suất.

Đến tháng 8/2012, bà Đông Đào cho biết đã lỗ gần 80 tỷ đồng sau bốn năm hoạt động. Công ty kiến nghị TP.HCM mua lại nhà máy với mức giá tạm tính khoảng 160 tỷ đồng, hoặc tạo điều kiện tiếp tục sản xuất và tiêu thụ nước.

Đến năm 2019, nhà máy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trả lời báo Thanh Niên khi đó, bà Đông Đào cho biết doanh nghiệp từng tìm được nhà đầu tư mới, đồng thời đề xuất khôi phục hoạt động nhưng vẫn chưa nhận được quyết định cuối cùng.

Sau nhiều năm ngừng vận hành, tài sản nhà máy hiện được Agribank đưa ra đấu giá để xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Đặng Đoàn Nguyễn.