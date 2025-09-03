Một cá voi Bitcoin "ngủ đông" 7 năm vừa bất ngờ mua vào 4 tỷ USD Ethereum trong hai ngày

Thống kê từ Công ty phân tích on-chain - Lookonchain, một ví cá voi Bitcoinvừa thực hiện một giao dịch lớn trong ngày 1/9/2025.

Cụ thể, trong vòng 4 giờ, ví này đã có có pha "xoay vốn" khi thực hiện loạt giao dịch bán 2.000 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 220 triệu USD để mua 48.942 Ethereum (ETH).

Trước đó 1 ngày, trong ngày 31/8, địa chỉ ví cá voi này cũng đã bán 4.000 BTC để mua 96.859 ETH (khoảng 433 triệu USD). Tổng cộng, ví này đã mua vào tổng cộng 886.371 ETH, trị giá khoảng 3,9 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại.

Hai giao dịch trên là những giao dịch mới nhất mà chủ ví này đã thực hiện trong khoảng từ tháng 8/2025, sau 7 năm “ngủ đông” không giao dịch. Theo báo cáo trước đó của Arkham Intelligence, cá voi này từng nắm giữ hơn 5 tỷ USD bằng Bitcoin và đã mua 2,5 tỷ USD giá trị Ethereum chỉ trong một tuần.

Thực tế, việc xoay vốn từ BTC sang ETH của cá voi này trùng hợp với một xu hướng tương tự được ghi nhận trong các quỹ giao dịch trao đổi khi dòng vốn dịch chuyển từ các quỹ Bitcoin ETF sang Ethereum ETF.

Theo ghi nhận, các quỹ Ethereum ETF đã thu hút dòng vốn mạnh mẽ trong khoảng thời gian qua. Tính riêng trong tháng 8, nhóm quỹ này đã ghi nhận dòng vốn vào ròng gần 3,9 tỷ USD, trong khi các quỹ Bitcoin ETF bị bị rút vốn hơn 736 triệu USD.

Sự quan tâm dành cho Ethereum được lý giải bởi tiềm năng ứng dụng của đồng tiền này trong các lĩnh vực như hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung (DeFi) và NFT. Không dừng lại ở đó, hàng loạt hồ sơ đăng ký ETF cho các altcoin khác như Solana, Cardano hay XRP cũng đã được nộp lên cơ quan quản lý tại Mỹ.

So với việc đầu tư trực tiếp, các quỹ ETF chứng khoán hay tài sản sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí và giảm đág kể rủi ro. Thay vì tự quản lý ví điện tử hay chịu các khoản phí giao dịch rời rạc, nhà đầu tư có thể tham gia gián tiếp thông qua chứng chỉ quỹ vốn được lưu ký, bảo mật và vận hành bởi những tổ chức tài chính lớn, có quy định rõ ràng.

Tại Việt Nam, một bước tiến quan trọng đã diễn ra khi Luật Công nghiệp công nghệ số được ban hành, lần đầu tiên đưa khái niệm “tài sản mã hóa” vào khung pháp lý. Đây được xem là nền tảng để trong tương lai, thị trường có thể phát triển các sản phẩm đầu tư hiện đại, vừa minh bạch hóa dòng vốn vừa mở thêm một kênh đầu tư hợp pháp, chi phí thấp và quản lý rủi ro tốt hơn cho nhà đầu tư.