Một cảng biển quốc tế của Việt Nam lần thứ 3 nhận tin vui

Ngày 24/11, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT - phường Tân Phước, TP HCM) đạt cột mốc quan trọng khi chính thức vượt mức sản lượng 2 triệu TEU thông qua cảng trong năm 2025.

Container đánh dấu mốc này mang số hiệu FFAU6456618, được xếp lên tàu ONE GRUS thuộc tuyến dịch vụ EC3 đi Mỹ. Đây là lần thứ ba TCIT chinh phục mốc 2 triệu TEU sau các năm 2020 và 2021, đồng thời là năm đạt cột mốc sớm nhất.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế và vận tải biển toàn cầu 2025 tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chi phí vận hành leo thang và yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng khắt khe.

Theo TCIT, dù thị trường nhiều biến động, sản lượng năm nay đạt mốc 2 triệu TEU sớm hơn 22 ngày so với năm 2020. Hiện cảng khai thác 12 tuyến dịch vụ quốc tế, tiếp nhận tàu mẹ trọng tải đến gần 174.000 DWT và kết nối với các cảng, khu công nghiệp thông qua hệ thống feeder, sà lan và vận tải bộ.

Với đà tăng trưởng hiện tại, sản lượng năm 2025 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu TEU.

TEU là viết tắt của Twenty-foot Equivalent Unit, tức đơn vị tương đương container 20 feet, được xem là chuẩn quốc tế để đo năng lực xếp dỡ hàng hóa qua cảng biển. Một TEU tương đương với một container tiêu chuẩn dài 20 feet, trong khi container 40 feet được quy đổi thành 2 TEU.

Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (gọi tắt là TCIT) là liên doanh giữa Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn với 3 đối tác nước ngoài bao gồm Mitsui O.S.K. Lines, Wanhai Lines và Hanjin (hiện nay là Tập đoàn Hanjin Logistics) được Chính phủ Việt Nam cấp giấy chứng nhận vào tháng 9/2009 với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD (tương đương với 2.000 tỷ đồng).

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2011, TCIT có vị thế cảng nước sâu nằm gần ngã ba sông Thị Vải, cách trạm hoa tiêu Vũng Tàu 18 hải lý, là điểm trung chuyển rất thuận lợi cho hàng hoá giao thương giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các thị trường xuất nhập khẩu chủ đạo của Việt Nam tại Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á…

Luồng chạy tàu có độ sâu âm 14 mét, độ sâu khu vực bến cảng âm 16,8 mét thích hợp cho việc phục vụ các tàu mẹ trọng tải đến 172.000 DWT (tương đương với 14.500 TEU).