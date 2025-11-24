Sau siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup, Kinh Bắc và nhà đầu tư châu Âu đề xuất làm tổ hợp cảng biển, sân bay, công nghiệp tại Hải Phòng

Theo Báo Hải Phòng, lãnh đạo thành phố vừa có buổi làm việc quan trọng với Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) và CTP Invest Ltd (nhà đầu tư công nghiệp đến từ châu Âu) về hợp tác phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, hậu cần (logistic) và công nghiệp tích hợp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn, có 5 loại hình giao thông, là cửa ngõ ra biển của phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Việt Nam.

Hải Phòng có Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô diện tích hơn 44.500 ha; Khu thương mại tự do diện tích gần 6.300 ha với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Đồng thời đang triển khai thành lập khu kinh tế chuyên biệt quy mô 5.300 ha tại phía tây thành phố.

Theo quy hoạch, Hải Phòng có 69 khu công nghiệp với diện tích 18.900 ha, trong đó 43 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư. Cùng với đó là 104 cầu cảng tại 50 bến cảng tập trung tại các khu bến Lạch Huyện, Đình Vũ, sông Cấm, phà Rừng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt đánh giá cao đề xuất của Công ty CTP Invest Ltd và Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc về việc hợp tác phát triển "Tổ hợp cảng biển, sân bay, hậu cần và công nghiệp tích hợp".

Lãnh đạo cấp cao của Công ty CTP Invest Ltd và Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Đối với nhóm dự án do CTP Invest Ltd của ông Remon Vos đề xuất, Hải Phòng cho biết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình khảo sát và đầu tư.

Ông Remon Vos – CEO CTP Invest Ltd và ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với Hải Phòng ở những lĩnh vực phù hợp định hướng phát triển của thành phố trong tương lai.

Trong thời gian tới, CTP Invest sẽ trực tiếp khảo sát Khu kinh tế phía Nam, Khu thương mại tự do và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Công ty CTP Invest Ltd hy vọng sẽ là cầu nối giữa thành phố Hải Phòng và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đang hoạt động trong các lĩnh vực được Hải Phòng quan tâm như: công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, logicstic…

Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác. Trước mắt, năm 2026, CTP Invest Ltd Remon Vos sẽ triển khai dự án xây dựng hạ tầng và nhà xưởng 30 ha trong Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Vingroup sẽ làm khu bến cảng, logistics hơn 4.300 ha ở Hải Phòng.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa có báo cáo xin ý kiến đánh giá tác động môi trường cho siêu dự án “Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn” tại Hải Phòng.

Dự án nằm tại xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, cách cảng Hải Phòng 12 km, gần tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh. Quy mô nghiên cứu hơn 4.300 ha; trong đó khu bến cảng 1.134 ha với 21 bến, 42 cầu cảng có thể đón tàu 200.000 tấn, còn khu logistics gần 2.880 ha gồm kho bãi, công nghiệp và dịch vụ hậu cần.

Tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 373.840 tỷ đồng, tương ứng gần 14,2 tỷ USD. Trong đó, vốn góp của Vingroup dự kiến chiếm 15% tổng mức đầu tư và vốn huy động dự kiến 85% tổng mức đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm. Đây là một trong những dự án hạ tầng logistics và cảng biển có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam tính đến nay.