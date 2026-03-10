Một chị gái “cứu cả cộng đồng mạng” khi chỉ ra chi tiết nhỏ giúp nhận biết quần áo đáng tiền

Không phải cứ quần áo đắt tiền là đẹp, và cũng không phải cứ nhìn vải dày là chất lượng tốt. Đây là điều mà rất nhiều người chỉ nhận ra sau khi đã mua không ít món đồ “nhìn thì xịn nhưng mặc vài lần là xuống cấp”.

Gần đây, một video chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người gật gù vì quá thực tế. Trong video, một cô gái được cư dân mạng gọi vui là “chị gái cứu cả cộng đồng mạng” đã chỉ ra một chi tiết cực nhỏ nhưng lại quyết định rất nhiều đến chất lượng của một chiếc áo: phần viền khóa kéo .

Theo cô, nếu biết cách nhìn chi tiết này, người mua có thể nhanh chóng đánh giá được món đồ đó có đáng tiền hay không , ngay cả khi chưa mặc thử.

Tips mua quần áo đẹp - xịn - đáng tiền.

Chi tiết nhỏ nhưng nói lên chất lượng của cả chiếc áo

Cô gái trong video giải thích rằng khi mở khóa áo ra, hãy nhìn vào phần vải may dọc theo đường khóa.

Nếu là sản phẩm được gia công cẩn thận, phần vải này sẽ:

+ Được gấp mép gọn gàng

+ Đường may thẳng và đều

+ Mép vải không lộ sợi thừa

+ Khi sờ vào có cảm giác chắc và phẳng

Ngược lại, ở những món đồ sản xuất kém chất lượng, phần viền khóa thường:

+ May khá thô

+ Mép vải lộ ra ngoài

+ Có nhiều chỉ thừa

+ Khi kéo khóa dễ bị kênh hoặc vướng

Đây là chi tiết nhỏ nên nhiều người thường bỏ qua. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người làm trong ngành may mặc, khóa kéo là một trong những khu vực khó xử lý nhất của trang phục. Nếu thương hiệu chăm chút tốt cho vị trí này, khả năng cao các chi tiết khác của chiếc áo cũng được làm kỹ lưỡng.

Không chỉ khóa kéo, nhiều chi tiết nhỏ cũng “tố cáo” chất lượng quần áo

Trong video, cô gái cũng chia sẻ thêm rằng những người mua sắm lâu năm thường sẽ quan sát thêm một vài điểm khác trước khi quyết định mua đồ.

Một chiếc áo len tốt thường có bề mặt mịn, sợi vải chắc và đàn hồi tốt. Khi vuốt nhẹ, vải sẽ trở lại trạng thái ban đầu thay vì bị xô lệch hoặc xù lông. Áo len lúc mua sờ xem nó có ấm không hay bị lạnh bởi thời tiết bên ngoài nghĩa là ko cách nhiệt tốt

Áo sọc check túi xem sọc trên túi có may tệp với sọc trên áo ko.

Áo hoodie áo khoác check kĩ có may viền áo viền khoá không, có thì sẽ tinh tế và hữu ích hơn, mặc đẹp hơn

Đường may ở vai và nách cũng là điểm cần chú ý. Đây là những vị trí chịu lực nhiều nhất khi mặc. Nếu đường may lỏng hoặc lệch, chiếc áo rất dễ bị giãn hoặc mất form sau một thời gian sử dụng.

Ngoài ra, những người có kinh nghiệm còn thường kéo nhẹ phần vải để kiểm tra độ đàn hồi. Nếu vải trở lại trạng thái ban đầu nhanh chóng và không để lại nếp nhăn, đó thường là dấu hiệu của chất liệu tốt.

Một mẹo nhỏ nhưng giúp tránh mua nhầm đồ kém chất lượng

Điều khiến nhiều người thích thú là mẹo này rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thực tế. Thay vì chỉ nhìn kiểu dáng hay thương hiệu, việc kiểm tra những chi tiết nhỏ như khóa kéo, đường may hay chất vải có thể giúp người mua đánh giá nhanh chất lượng sản phẩm ngay tại cửa hàng.

Sau khi video được chia sẻ, không ít cư dân mạng để lại bình luận rằng họ đã “ngộ ra nhiều điều” vì trước đây thường chỉ chú ý đến thiết kế bên ngoài mà ít để ý đến các chi tiết kỹ thuật.

Một số người thậm chí còn nói vui rằng: “Từ giờ đi mua áo chắc phải mở khóa kiểm tra trước, không thể mua theo cảm xúc nữa”.

Dù chỉ là một mẹo nhỏ, nhưng với những ai muốn mua sắm thông minh hơn, đây có thể là kinh nghiệm đáng nhớ giúp tránh lãng phí tiền cho những món đồ mặc vài lần đã xuống cấp.