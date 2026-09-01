Một chuyến đi Mỹ của tiến sĩ giàu nhất Việt Nam: Ký kết 23 thỏa thuận, xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York và chốt deal với tập đoàn của Elon Musk

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ cùng đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet - Chủ tịch Tập đoàn Sovico, đã tham gia nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, gặp gỡ các định chế tài chính và đối tác quốc tế.

Điểm nhấn của chuyến đi là Hội nghị Đầu tư Hello America 2026 do Sovico tổ chức ngày 23/9 tại New York. Tại sự kiện, 23 thỏa thuận, hợp đồng được trao giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, công nghệ và thanh toán số.

Xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Ngày 21/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), tham dự lễ rung chuông mở phiên giao dịch do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thực hiện.

Sự kiện diễn ra đúng ngày Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.﻿

Trong khuôn khổ sự kiện, nữ tỷ phú đã gặp gỡ lãnh đạo NYSE, trao đổi về khả năng kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường vốn và các quỹ đầu tư quốc tế.

Nội dung thảo luận tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, công nghệ giao dịch, quản trị doanh nghiệp và tiêu chuẩn niêm yết. Hai bên cũng đề cập khả năng niêm yết song song tại Việt Nam và Mỹ đối với những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Sovico và các doanh nghiệp liên quan đang mở rộng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ hàng không, tài chính đến công nghệ và hạ tầng.

Việc tiếp cận các định chế tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo thêm cơ hội huy động nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.

Bắt tay Starlink, đưa Internet vệ tinh lên 120 máy bay

Một trong những kết quả đáng chú ý trong chuyến công tác của bà Nguyễn Thị Phương Thảo là thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietjet/Galaxy Holdings-Telecom và Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành.

Theo thỏa thuận được ký kết ngày 23/9 tại New York, Vietjet dự kiến triển khai hệ thống Internet vệ tinh Starlink trên 120 máy bay trong giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục mở rộng trên đội bay trong tương lai.

Hành khách trên các chuyến bay thuộc thương hiệu Vietjet sẽ được cung cấp dịch vụ Wi-Fi tốc độ cao miễn phí, phục vụ nhu cầu làm việc, giải trí và liên lạc trong suốt hành trình.

Hợp tác với Starlink nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ mới của Vietjet nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Bên cạnh hợp tác cung cấp Internet trên máy bay, bà Thảo cho biết Sovico và các đối tác đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ vệ tinh trong những lĩnh vực như quản lý phương tiện bay không người lái, logistics thông minh và hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Mở rộng hợp tác với các tập đoàn hàng không Mỹ

Không dừng lại ở công nghệ vệ tinh, Vietjet còn ký kết và trao nhiều thỏa thuận với các đối tác hàng không quốc tế trong chuyến công tác lần này.

Đáng chú ý, Vietjet và Pratt & Whitney, doanh nghiệp thuộc tập đoàn RTX của Mỹ, ký biên bản ghi nhớ về việc đánh giá khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ GTF thế hệ mới tại Việt Nam.

Đây là bước tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Trước đó, trong năm 2026, Vietjet và Pratt & Whitney đã công bố thỏa thuận trị giá khoảng 5,4 tỷ USD liên quan đến động cơ GTF và các dịch vụ dành cho 44 máy bay A321neo và A321XLR.

Với FTAI Aviation, Vietjet mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư máy bay, hỗ trợ kỹ thuật động cơ LEAP và GTF. Hai bên cũng nghiên cứu khả năng phát triển cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế động cơ QuickTurn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, Vietjet và SKY Leasing thúc đẩy hợp tác tài trợ vốn và cho thuê 5 máy bay Boeing 737 MAX 8 mới, phục vụ kế hoạch phát triển đội bay của hãng.

Vietjet cũng trao thỏa thuận hợp tác với Mastercard nhằm phát triển thanh toán số, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực hàng không, du lịch.

Những thỏa thuận này gắn với định hướng phát triển của Vietjet trong những năm tới. Theo chia sẻ của bà Thảo với giới đầu tư Mỹ, hãng đang từng bước mở rộng hoạt động sang công nghiệp phụ trợ, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, động cơ công nghệ cao.

Hiện Vietjet đã triển khai hoạt động phục vụ mặt đất thông qua Airport Neo tại hai sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đồng thời xây dựng lực lượng hơn 1.000 kỹ sư, kỹ thuật viên phục vụ hoạt động bảo dưỡng và kỹ thuật hàng không.

Nữ tỷ phú cho biết hãng cũng đã bắt đầu hoạt động cung cấp nhiên liệu, từng bước phát triển chuỗi dịch vụ hỗ trợ hoạt động bay bên cạnh mảng vận chuyển hành khách truyền thống.

Thúc đẩy hợp tác tài chính, tìm kiếm nguồn vốn quốc tế

Bên cạnh hàng không và công nghệ, chuyến công tác tại Mỹ của bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn ghi nhận nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.

Tại Hội nghị Đầu tư Hello America 2026, HDBank và Citi công bố mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nguồn vốn, quản trị rủi ro, thị trường vốn, tài trợ thương mại và thanh toán.

HDBank đồng thời tăng cường hợp tác với Standard Chartered về nguồn vốn quốc tế, thanh toán bù trừ, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền và ngoại hối.

Trong khi đó, Vikki Bank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Mastercard về chuyển đổi số và thanh toán số.

Hai bên tập trung phát triển VikkiONE Connect, sản phẩm thẻ tích hợp các dịch vụ thanh toán, tín dụng, định danh số và di chuyển. Thỏa thuận cũng bao gồm hợp tác phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ các dịch vụ công và hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 23/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự tọa đàm với lãnh đạo các định chế tài chính và quỹ đầu tư Mỹ.

Tại sự kiện, bà Thảo chia sẻ định hướng thu hút nguồn vốn dài hạn, công nghệ và tri thức quốc tế vào Việt Nam.

Theo nữ tỷ phú, Sovico và các doanh nghiệp liên quan đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế về nguồn vốn xanh, vốn xã hội, vốn bền vững và nguồn vốn trung, dài hạn.

Bà cũng đề cập định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, bán dẫn, công nghệ hàng không và đường sắt.

Khép lại chuyến công tác tại Mỹ, con số 23 thỏa thuận, hợp đồng được trao cho thấy phạm vi hợp tác quốc tế mà các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gắn với bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang theo đuổi.

Trong đó, một số thỏa thuận gắn với những kế hoạch cụ thể như trang bị Internet vệ tinh cho 120 máy bay hay hợp tác tài trợ, cho thuê 5 máy bay Boeing 737 MAX 8.