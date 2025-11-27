Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" đột biến nghìn tỷ trong phiên 27/11

27-11-2025 - 17:07 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 671 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên tăng điểm tốt, với tâm lý tích cực trở lại. VNINDEX tạo khoảng trống tăng giá nhẹ đầu phiên 27/11, song thanh khoản suy giảm trở lại. Thị trường chịu áp lực bán ở vùng kháng cự, áp lực gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index vẫn tăng 3,96 điểm (+0,24%) lên mức 1.684,32 điểm. Về giao dịch khối ngoại, sau phiên mua ròng tích cực, nhóm NĐTNN quay đầu bán ròng 6 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, GEX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 992 tỷ đồng, theo sau là POW (279 tỷ), GMD (25 tỷ), MWG (23 tỷ), STB (16 tỷ), TCB (12 tỷ), GAS (6 tỷ), HDC (4 tỷ), EIB (3 tỷ) và PVT (3 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại E1VFVN30 với giá trị -50 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (-16 tỷ), TPB (-12 tỷ), MBB (-12 tỷ) và VPB (-11 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIB (-10 tỷ), HDB (-10 tỷ), HPG (-9 tỷ), FRT (-9 tỷ) và MSN (-6 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

