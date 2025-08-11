Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu bất ngờ tăng sốc 40% trong 1 phiên

11-08-2025 - 15:47 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu này vừa có phiên tăng kịch trần tương đương khoảng 7 năm gửi tiết kiệm ngân hàng (tạm tính theo mặt bằng lãi suất hiện tại).

Trên thị trường chứng chứng khoán Việt Nam, câu chuyện cổ phiếu tăng đột biến hàng chục phần trăm chỉ trong 1 phiên thi thoảng lại xuất hiện. Cái tên mới nhất làm được điều hi hữu này là cổ phiếu HLO của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô. Cổ phiếu này vừa có phiên tăng kịch trần 40%, tương đương khoảng 7 năm gửi tiết kiệm ngân hàng (tạm tính theo mặt bằng lãi suất hiện tại). Chốt phiên 118, thị giá HLO hiện đạt 21.000 đồng/cp.

Sở dĩ HLO có thể tăng đến 40% xuất phát từ Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành theo Quyết định số 236 ngày 24/04/2015 của Tổng Giám đốc HNX. Theo đó, cổ phiếu trên UPCoM không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

Trước khi bất ngờ tăng bốc đầu, HLO đã có thời gian dài "trắng thanh khoản". Lần gần nhất cổ phiếu này có giao dịch là hơn 1 tháng trước, vào phiên 30/6/2025. Khi đó, HLO giảm gần 11% xuống 15.000 đồng với 1.500 cổ phiếu được khớp lệnh.

Về Công Nghệ Ha Lô, công ty được thành lập vào ngày 16/10/2014, với vốn đầu tư là 10 tỷ đồng, có 4 cổ đông sáng lập. Hiện lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, cụ thể là thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các sản phẩm như hóa chất xử lý bề mặt kim loại, nguyên liệu nhựa công nghiệp; tư vấn và quản lý kỹ thuật xi mạ, chuyển giao công nghệ kỹ thuật xi mạ; sản xuất, chế tạo máy móc, thiết bị ngành công nghệ, hệ thống lọc nước, hệ thống khí thải, hệ thống xử lý nước thải; Sản xuất các sản phẩm móc treo bằng sắt, thép, đồng, inox và kim loại…

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, doanh thu thuần của HLO đạt 109 tỷ, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí khác, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 8,7 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2023.

Năm 2025, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 131 tỷ và 13,1 tỷ, tăng 20%-51% so với năm trước. Ban lãnh đạo HLO sẽ tận dụng những lợi thế và nguồn lực hiện có, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ khách hàng, tập trung tìm kiếm mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận. Tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi, thu hút khách hàng, đồng thời xem xét hỗ trợ khách hàng theo điều kiện thực tế; xây dựng các kế hoạch tiếp thị, giải pháp kinh doanh để nâng cao hiệu quả các mảng kinh doanh.

Dự báo, đánh giá tình hình thị trường, kết quả thực hiện thường xuyên, định kỳ để có biện pháp ứng phó thích hợp với những biến động có thể xảy ra, giảm thiểu rủi ro đến hoạt động. Kiểm soát chi phí, xem xét đầu tư theo nhu cầu thực tế trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như chuẩn bị tốt khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

