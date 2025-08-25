Một cổ phiếu "bốc đầu" kịch trần lên đỉnh 10 năm sau khi thoát diện cảnh báo

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/08/2025. Lý do là doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo quy định.

Trước đó, HAG đã vào diện cảnh báo của HOSE từ tháng 10/2022 do lỗ sau thuế vào năm 2021. Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 mới công bố, tính đến thời điểm 30/6/2025, HAGL đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế, lợi nhuận lũy kế đạt 409 tỷ đồng. Việc khắc phục được lỗ lũy kế đã giúp cổ phiếu HAG thoát khỏi diện cảnh báo.

Sau khi nhận tin thoát diện cảnh báo, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng thu hút dòng tiền quan tâm. Ghi nhận trong phiên sáng đầu tuần 25/8, thị giá HAG tăng kịch trần “trắng bên bán”, lên mức 17.200 đồng/cp. Đây là mức giá cao nhất của HAG từ tháng 8/2015, thanh khoản tương đối sôi động với gần 25 triệu đơn vị được sang tay, dư mua giá trần gần 10 triệu đơn vị.

Tính từ đầu năm 2025, thị giá HAG đã tăng 43%, vốn hóa của Hoàng Anh Gia Lai cũng theo đó tăng gần 5.500 tỷ lên xấp xỉ 18.200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng gần 834 tỷ đồng sau soát xét, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của HAG, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Doanh nghiệp đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần; đồng thời khẳng định, báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục, với dòng tiền từ xuất khẩu chuối và sầu riêng làm nền tảng.