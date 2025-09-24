Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị tự doanh CTCK "xả" hàng trăm tỷ trong phiên 24/9

Sau phiên phục hồi nhẹ với khối lượng giao dịch trước đó, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong đầu tiên 24/9. Thị trường phân hóa tốt với lực cầu gia tăng ở nhiều mã. Chỉ số chính bắt đầu phục hồi tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng 22,20 điểm (+1,36%) lên mức 1.653,46 điểm. Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.591 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 251 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại VPB với giá trị -199 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (-23 tỷ), VHC (-23 tỷ), LPB (-13 tỷ) và VHM (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BID (-13 tỷ), SSI (-13 tỷ), STB (-8 tỷ), HPG (-7 tỷ) và CTG (-6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FUEVFVND được mua ròng 22 tỷ đồng. MSN đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 16 tỷ đồng, theo sau là VRE (15 tỷ), VNM (12 tỷ), REE (9 tỷ), MWG (7 tỷ), E1VFVN30 (6 tỷ), NAB (6 tỷ), TCB (5 tỷ) và HDG (5 tỷ đồng).