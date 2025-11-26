Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 26/11

Sau phiên chịu áp lực bán mạnh, thị trường đã phục hồi tốt ngay từ đầu phiên 26/11. Lực cung đã được hấp thụ tốt đối với nhiều mã. VN-Index ghi nhận thanh khoản cải thiện tốt hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index tăng 20 điểm (+1,20%) lên mức 1.680,36 điểm, lấy lại điểm số giảm phiên trước. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 579 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 322 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, TCB được mua ròng mạnh nhất với 53 tỷ đồng, theo sau là VHM (43 tỷ), HPG (37 tỷ), VIC (36 tỷ), VJC (28 tỷ), FPT (26 tỷ), MSN (22 tỷ), VRE (21 tỷ), MBB (20 tỷ) và DGC (16 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại E1VFVN30 với giá trị -68 tỷ đồng, tiếp theo là CII (-57 tỷ), FRT (-11 tỷ), KBC (-5 tỷ) và SHB (-4 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PVD (-4 tỷ), VIB (-3 tỷ), PVT (-2 tỷ), KDH (-2 tỷ) và VPL (-2 tỷ đồng).