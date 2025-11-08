Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần đầu tháng 11

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch 3-7/11 nhiều biến động. VN-Index mở cửa tuần chịu áp lực giảm mạnh và nhanh chóng hồi phục lại về quanh vùng 1.675. Dòng tiền sau đó tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng và nhóm Vingroup khiến chỉ số chung tiếp tục chịu áp lực giảm điểm. Ở chiều ngược lại dòng tiền tham gia sôi động hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nổi bật ở những nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian trước. Kết tuần, VN-Index giảm 40,55 điểm (-2,47%) so với tuần trước và đứng tại mức 1.599,1 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này trở lại mua ròng mạnh trong phiên thứ Tư, tuy nhiên tiếp tục áp lực bán ròng mạnh dần về cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.486 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.083 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 74 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 477 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, STB là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 756,8 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. HDB đứng thứ hai với mức bán ròng 425,9 tỷ đồng, theo sau là MCH (-412,4 tỷ đồng) và SSI (-311,4 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như GEX (-309,8 tỷ đồng), TCB (-306,6 tỷ đồng), MBB (-283,3 tỷ đồng) và VHM (-267,7 tỷ đồng). Các mã VCB, VRE, CEO và VCG ghi nhận mức bán ròng dao động từ 157 đến 251 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là FPT với giá trị 592,7 tỷ đồng, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư nước ngoài. Theo sau là MSN (292,5 tỷ đồng), PVD (270,4 tỷ đồng) và PVS (237,8 tỷ đồng). Các mã ACB (138,7 tỷ đồng), VJC (133 tỷ đồng) và HPG (117,4 tỷ đồng) cũng thu hút dòng tiền ngoại đáng kể. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu VNM, SHS, HAH, VIC và TCX đều ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 59 đến hơn 116 tỷ đồng.



