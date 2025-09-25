Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ phiên thứ 2 liên tiếp

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK bán ròng 336 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Sau phiên phục hồi khá tích cực, thị trường tiếp tục đà tăng tích cực trong phiên 25/9. Chỉ số chính gặp rung lắc nhẹ trong phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 8,63 điểm (+0,52%) lên mức 1.666,09 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng mạnh với giá trị 2.200 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại VPB với giá trị -168 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-149 tỷ), FPT (-134 tỷ), SSI (-58 tỷ) và VIB (-19 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-17 tỷ), STB (-16 tỷ), GMD (-15 tỷ), VCG (-15 tỷ) và VIC (-10 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu GEE được mua ròng 212 tỷ đồng. E1VFVN30 đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 35 tỷ đồng, theo sau là LPB (22 tỷ), VRE (17 tỷ), PVT (13 tỷ), ACB (6 tỷ), VNM (5 tỷ), SHB (5 tỷ), DPM (5 tỷ) và PNJ (4 tỷ đồng).

