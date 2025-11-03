Một cổ phiếu ngược dòng tăng bốc đầu, vốn hóa vượt xa Vinamilk, Masan và nhiều ngân hàng

Trái ngược xu hướng điều chỉnh của thị trường chung, cổ phiếu Masan Consumer (mã MCH) lại liên tục tăng mạnh qua đó áp sát đỉnh lịch sử lập được hồi cuối năm 2024. Chỉ trong vòng 3 tháng, thị giá MCH đã tăng 66% lên mức 174.900 đồng/cp. Vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 185.000 tỷ đồng.

Masan Consumer hiện là một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn UPCoM, thậm chí còn vượt xa nhiều tên tuổi đang niêm yết như Vinamilk, PV Gas, GVR, ACB, STB và cả công ty mẹ là Masan Group. Masan Consumer đang có kế hoạch niêm yết sang HoSE và có cơ hội lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi chuyển sàn.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Micheal Hung Nguyen - Phó Tổng giám đốc Masan Group cho biết phía công ty chưa ấn định thời điểm chính thức thực hiện chuyển sàn cho cổ phiếu MCH, nhưng với quy mô vốn hóa của công ty, cổ phiếu MCH có khả năng cao vào rổ chỉ số VN30 khi niêm yết trên HoSE.

Nói thêm về tiến độ chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang HoSE của MCH, ông Micheal Hung Nguyen cho biết hiện đã chuẩn bị xong các tài liệu cần thiết. Công ty đang chờ đợi kết quả kinh doanh tốt hơn vào các quý tới đây của Masan Consumer, cũng như chờ thị trường xuất hiện nhiều thông tin tích cực để đảm bảo quá trình IPO thuận lợi.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Masan Consumer ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ nhưng tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ phục hồi doanh số sau chiến dịch chống hàng giả và thay đổi chính sách thuế từ quý 2. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 21.000 tỷ đồng, hoàn thành 63,5% kế hoạch.

Theo ban lãnh đạo, chiến lược tiếp cận trực tiếp các nhà bán lẻ đang được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng mạnh của kênh MT (tăng 13% so với cùng kỳ) và số lượng điểm bán hàng đang hoạt động tăng 40% trong quý 3/2025.

Lợi nhuận gộp giảm 8% so với cùng kỳ, còn 3.400 tỷ đồng, do doanh số giảm. Biên lợi nhuận gộp giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ còn 45,6%, do hai ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi, vốn có biên lợi nhuận gộp cao, chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, biên lợi nhuận tăng 1,5 điểm % so với quý trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi trong các kỳ tiếp theo.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm nhẹ. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 0,3 điểm %, còn 21,7% trong quý 3/2025, chủ yếu nhờ quản lý chi phí bán hàng hiệu quả hơn. Trong đó, chi phí quảng cáo & khuyến mãi và chi phí nhân viên bán hàng giảm lần lượt 6% và 23%. Ngược lại, chi phí kho vận tăng 13% so với cùng kỳ do mở rộng việc tiếp cận trực tiếp các điểm bán lẻ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng, do lợi nhuận gộp yếu và thu nhập tài chính ròng giảm 66% so với cùng kỳ. Trong quý 3, thu nhập lãi từ tiền gửi và đầu tư trái phiếu giảm 58% so với cùng kỳ, còn 159 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4.700 tỷ đồng, hoàn thành 63,8% kế hoạch.