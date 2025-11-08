Một cổ phiếu phòng thủ bất ngờ "tăng dựng đứng" 80% lên đỉnh lịch sử, cổ đông lớn tạm lãi gần 130 tỷ chỉ sau 3 tháng

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch cuối tuần 7/11 với sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành. Áp lực mạnh dần khi bên bán thắng thế khiến chỉ số VN-Index một lần nữa mất mốc 1.600 điểm sau khoảng 3 tháng giao dịch trên ngưỡng này.

Trong khi các nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, một cổ phiếu ngành dược lại ngược dòng bứt phá tăng kịch trần. Cụ thể, mã PMC của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic trên sàn HNX bất ngờ tăng kịch trần 9,9% lên mức 169.200 đồng/cp. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của cổ phiếu này, giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 1.600 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 tới nay, PMC đã tăng gần 79% về thị giá.

Pharmedic tiền thân là Công Ty Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng Y Tế PHARIMEX được thành lập ngày 30/06/1981. Ngành nghề kinh doanh là sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế; gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu; sản xuất mua bán 1 số hóa chất.

Thời gian qua cơ cấu cổ đông của PMC có nhiều biến động. Theo đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã bán ra thành công hơn 1,36 triệu cổ phiếu PMC trong phiên 15/8/2025 thông qua phương thức thỏa thuận. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày, thương vụ giúp SHS thu về khoảng 144 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) đã mua vào 2,02 triệu cổ phiếu PMC, tương đương 21,64% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch cũng được thực hiện trong phiên 15/8. Thị trường cùng ngày ghi nhận hơn 3,3 triệu cổ phiếu PMC được "sang tay" qua thỏa thuận với tổng giá trị gần 368 tỷ đồng. Nhiều khả năng PIF đã thực hiện thương vụ mua lại cổ phần PMC qua giao dịch thỏa thuận và chi ra khoảng 222 tỷ đồng.

Đặc biệt, hai giao dịch trên được thực hiện ngay trước ngày chốt quyền chia cổ tức bằng tiền bổ sung của PMC với tỷ lệ 38,68%/cp (tương đương 3.868 đồng/cp). Với lượng cổ phần nắm giữ, ước tính PIF nhận về khoảng 8 tỷ đồng cổ tức sau khi trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp dược này.

Cùng với đó, tính từ thời điểm PIF mua vào cổ phần, thị giá PMC tới nay đã tăng gần 60%. Tạm tính quỹ đã lãi hơn 127 tỷ với khoản đầu tư của mình sau khoảng 3 tháng trở thành cổ đông lớn.

Về tình hình kinh doanh của PMC, ghi nhận trong quý 3/2025, doanh thu tăng trưởng 3% so với cùng kỳ lên gần 127 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 3/2024.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 384 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng gần 7% lên 64 tỷ đồng.



