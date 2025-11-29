Một cổ phiếu tăng dựng đứng 350% trong 1 tháng sau khi thoái vốn giá cao, chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường

Phiên giao dịch ngày 28/11, cổ phiếu VEC của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tiếp tục đà bứt phá lên 56.000 đồng/cp, đánh dấu chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp. Đà tăng mạnh mẽ trong hơn một tháng qua đã giúp thị giá cổ phiếu này vọt hơn 350%, đồng thời thiết lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Đà tăng tốc xuất hiện sau khi Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics – VEC) trải qua thương vụ thoái vốn đáng chú ý. Cuối tháng 10/2025, SCIC đã đưa ra đấu giá trọn lô hơn 38,5 triệu cổ phần, tương đương gần 88% vốn điều lệ của doanh nghiệp với mức khởi điểm 964 tỷ đồng, tức khoảng 25.000 đồng/cổ phần.. Đây là phần vốn Nhà nước nắm giữ suốt nhiều năm qua.

Sau nhiều lần rao bán "ế ẩm", phiên đấu giá lần này thu hút sự quan tâm đặc biệt khi Tập đoàn Geleximco bất ngờ chi hơn 2.562 tỷ đồng (khoảng 66.500 đồng/cổ phần) để mua toàn bộ lô cổ phần, mức giá cao gấp đôi thị giá khởi điểm và giá trên thị trường. Với việc nắm gần 88% vốn, Geleximco chính thức trở thành cổ đông chi phối và mở ra một chương mới cho Viettronics.

Việc Viettronics được tranh mua với giá cao khiến cả bên bán cũng bất ngờ. Bởi trước đó SCIC đã nhiều lần rao bán phần vốn tại VEC nhưng đều bất thành do khoảng cách lớn giữa giá khởi điểm và thị giá, cùng bức tranh kinh doanh kém tích cực của doanh nghiệp.

Theo đó, VEC ghi nhận chuỗi 6 năm thua lỗ liên tiếp, riêng năm 2024 lỗ 6,2 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 5,3 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, dù lợi nhuận sau thuế cải thiện với 2,7 tỷ đồng, song lợi ích sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn ghi nhận lỗ 2,65 tỷ đồng.

Sức hút lớn nhất của Viettronics đối với nhà đầu tư không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi, mà chủ yếu nằm ở quỹ đất có giá trị cao mà doanh nghiệp đang quản lý. Viettronics và các đơn vị thành viên sở hữu nhiều tài sản đất đai tại các vị trí trung tâm như 544,89 m² tại số 15 Trần Hưng Đạo và 288 m² tại 29F Hai Bà Trưng (Hà Nội), cùng 425,52 m² tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn nắm giữ dự án tại lô 14-E5 khu đô thị mới Cầu Giấy (4.300 m²) và dự án VTB Green Building tại TP.HCM, dù các dự án này hiện vẫn đang vướng mắc pháp lý.

Ở diễn biến liên quan, ngày 9/12 sẽ là hạn chót đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường của công ty . Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 8/1/2026 nhằm xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội.

Thời gian gần đây, VEC cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong bộ máy lãnh đạo. Doanh nghiệp đã miễn nhiệm Tổng giám đốc Vũ Hải Vĩnh và bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu giữ chức vụ này từ ngày 10/11. Ở cấp quản trị, cùng thời điểm trên ông Nguyễn Văn Đông cũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Lê Thanh Tuấn sau quyết định miễn nhiệm trước đó.