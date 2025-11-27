Một cổ phiếu tăng dựng đứng, "trần cứng" 6 phiên liên tiếp, chuyện gì đang diễn ra?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục tích cực, cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC trên sàn HNX tiếp tục trở thành tâm điểm. Đóng cửa phiên 26/11, thị giá VTC bốc đầu kịch trần phiên thứ 6 liên tiếp, qua đó lên mốc 14.100 đồng/cp, cao nhất trong vòng hơn 3,5 năm (kể từ tháng 4/2022).

Thanh khoản cũng ghi nhận khối lượng đột biến với 68.000 cổ phiếu được khớp lệnh, mức cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Diễn biến khởi sắc tại cổ phiếu này xuất hiện ngay sau thông tin VNPT thông báo sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phần VTC Telecom với mức giá khởi điểm vượt xa thị giá trên sàn.

Cụ thể, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) muốn đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phần VTC (tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC). Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phần, cao gấp 3,5 lần so với giá đóng cửa ngày 26/11.

Được biết, ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Văn Bằng - Tổng Giám đốc; và ông Trần Văn Mua - Phó Tổng Giám đốc của VTC Telecom là 3 người đại diện phần vốn góp của VNPT tại VTC Telecom.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11/2025 đến 15h30 ngày 12/12/2025. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Về kết quả kinh doanh, VTC Telecom báo lỗ sau thuế 2,9 tỷ đồng trong quý 3/2025, ghi nhận quý lỗ thứ ba liên tiếp, chủ yếu do một số dự án mới chưa được nghiệm thu nên chưa thể ghi nhận doanh thu, trong khi chi phí triển khai tiếp tục hạch toán trong kỳ.

Theo công bố của VNPT, mục đích chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty VTC nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã yêu cầu VNPT khẩn trương triển khai việc rút vốn nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi, đặc biệt là hạ tầng số và dịch vụ số.

Cũng thực hiện đề án tái cơ cấu đến năm 2025, VNPT sẽ đấu giá hơn 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 31,43% vốn điều lệ) của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN, mã: ICT) với giá khởi điểm 74.106 đồng/cổ phiếu, cao hơn 4 lần giá thị trường, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 17/12.

Ngoài ra, VNPT cũng muốn thoái vốn khỏi VMG Media (mã: ABC). Theo phương án bán đấu giá, VNPT dự kiến chào bán trọn lô 5,77 triệu cổ phiếu ABC (tương ứng 28,3% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 190,2 tỷ đồng, tương đương gần 32.950 đồng/cổ phiếu – cao khoảng 2,3 lần giá đóng cửa ngày 20/11.﻿