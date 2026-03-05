Một công ty chứng khoán 5 lần thay tổng giám đốc trong chưa đầy 3 năm

CTCP Chứng khoán Trí Việt vừa công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm tổng giám đốc. Theo đó, Chứng khoán Trí Việt miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Long Giang kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2026. Ông Ngô Long Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, giấy tờ tài liệu, công cụ làm việc cho các cá nhân/ Phòng ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người ký quyết định là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng. Hiện công ty chưa công bố người thay thế ông Giang.

Đây là tổng giám đốc thứ 5 của Chứng khoán Trí Việt trong chưa đầy 3 năm qua.

Ông Giang đảm nhiệm vị trí này hơn 1 năm, kể từ đầu tháng 1/2025, thay thế cho ông Chu Tuấn An bổ nhiệm hồi giữa tháng 6/2024.

Người tiền nhiệm của ông Chu Tuấn An là bà Phùng Thị Thu Hà cũng chỉ giữ chức vụ tổng giám đốc trong 8 tháng, từ ngày 10/8/2023 đến ngày 1/4/2024. Trước bà Hà, tổng giám đốc của TVB là bà Trần Thị Rồng (bị miễn nhiệm ngày 8/8/2023).