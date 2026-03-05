Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty chứng khoán 5 lần thay tổng giám đốc trong chưa đầy 3 năm

05-03-2026 - 11:33 AM | Thị trường chứng khoán

Một công ty chứng khoán 5 lần thay tổng giám đốc trong chưa đầy 3 năm

Hiện công ty chưa công bố người thay thế ông Giang.

CTCP Chứng khoán Trí Việt vừa công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm tổng giám đốc. Theo đó, Chứng khoán Trí Việt miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Long Giang kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2026. Ông Ngô Long Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, giấy tờ tài liệu, công cụ làm việc cho các cá nhân/ Phòng ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người ký quyết định là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng. Hiện công ty chưa công bố người thay thế ông Giang.

Đây là tổng giám đốc thứ 5 của Chứng khoán Trí Việt trong chưa đầy 3 năm qua.

Ông Giang đảm nhiệm vị trí này hơn 1 năm, kể từ đầu tháng 1/2025, thay thế cho ông Chu Tuấn An bổ nhiệm hồi giữa tháng 6/2024.

Người tiền nhiệm của ông Chu Tuấn An là bà Phùng Thị Thu Hà cũng chỉ giữ chức vụ tổng giám đốc trong 8 tháng, từ ngày 10/8/2023 đến ngày 1/4/2024. Trước bà Hà, tổng giám đốc của TVB là bà Trần Thị Rồng (bị miễn nhiệm ngày 8/8/2023).

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau cú rút chân hơn 50 điểm của VN-Index, cơ hội “bắt đáy” đã xuất hiện?

Sau cú rút chân hơn 50 điểm của VN-Index, cơ hội “bắt đáy” đã xuất hiện? Nổi bật

Vietcap hé lộ 28 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ chỉ số FTSE sau khi nâng hạng

Vietcap hé lộ 28 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ chỉ số FTSE sau khi nâng hạng Nổi bật

Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

11:31 , 05/03/2026
Chứng khoán T-Cap miễn nhiệm Tổng giám đốc

Chứng khoán T-Cap miễn nhiệm Tổng giám đốc

11:24 , 05/03/2026
Hai "cá mập" tổng quy mô 27.000 tỷ có thể gom mạnh cổ phiếu FPT , ngược chiều bán bớt mã nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hai "cá mập" tổng quy mô 27.000 tỷ có thể gom mạnh cổ phiếu FPT , ngược chiều bán bớt mã nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

11:09 , 05/03/2026
Lãnh đạo Đầu tư Thương mại SMC muốn ‘xả hàng’ 3 triệu cổ phiếu SMC

Lãnh đạo Đầu tư Thương mại SMC muốn ‘xả hàng’ 3 triệu cổ phiếu SMC

10:54 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên