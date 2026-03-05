Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Ảnh minh họa

Pyn Elite Fund- quỹ ngoại đến từ Phần Lan vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK và Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (MCK: YEG) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 24/2/2026, Pyn Elite Fund đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG qua sàn; qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu (9,15%) về 17.149.080 cổ phiếu (8,94%).

Trong một diễn biến khác, YeaH1 đã có thông báo liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 23/3/2026, theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng có 1 quyền biểu quyết.

Ngày họp dự kiến là 22/4/2026; thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

HDDQT YeaH1 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và/hoặc thay đổi thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/2/2026, HĐQT YeaH1 đã ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ/HĐQT/YEG, thông qua chủ trương góp thêm vốn vào Công TNHH Giải Trí và Truyền Thông Mango+ (MangoPlus).

Số vốn góp thêm của YeaH1 là gần 26,3 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ của MangoPlus lên gần 70 tỷ đồng. Sau khi góp thêm vốn, YeaH1 tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ của MangoPlus.

Theo giới thiệu, MangoPlus sẽ đóng vai trò là đơn vị độc quyền tiếp nhận, khai thác và Việt hóa các định dạng (format) giải trí hàng đầu thế giới thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác nội dung lớn trong khu vực. Đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược dài hạn giữa Tập đoàn YeaH1 và Mango TV - đơn vị sáng tạo nội dung hàng đầu của Trung Quốc.

Theo hợp tác này, MangoPlus nắm giữ độc quyền khai thác kho tàng IP Format (Sở hữu trí tuệ) từ đối tác quốc tế.