Một công ty chứng khoán đón 4 cổ đông lớn mới

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (mã: VUA) công bố thông tin về việc xuất hiện 4 cổ đông lớn mới. Theo như báo cáo giao dịch, cả 4 tổ chức này đều chưa sở hữu cổ phiếu VUA nào trước đó.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang đã mua vào hơn 8,34 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24,63% vốn. CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam đã mua vào 8,35 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu 24,64% vốn cổ phần.

Ngoài ra, 2 tổ chức khác là CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh và Công ty TNHH MTV VIPICO đã mua vào lần lượt 6,56 triệu và 6,2 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 19,37% và 18,34% vốn cổ phần.

Tổng sở hữu của nhóm này đạt gần 29,5 triệu cổ phiếu, tương đương 87% vốn điều lệ.﻿ Ngày trở thành cổ đông lớn của cả 4 công ty trên là vào 12/8/2025.

Giao dịch thỏa thuận đột biến ngày 12/8 của VUA.

Phiên giao dịch ngày 12/08 ghi nhận gần 32,9 triệu cổ phiếu VUA được “sang tay” qua thỏa thuận, chiếm hơn 97% số cổ phần đang lưu hành, trong khi không phát sinh giao dịch khớp lệnh nào. Tổng giá trị thỏa thuận đạt khoảng 461 tỷ đồng, tương ứng 14.024 đồng/cp, thấp hơn 6% so với giá đóng cửa cùng phiên.

Tạm tính theo giá thỏa thuận trung bình, Gen Cons Việt Nam và Nam Quang cùng chi hơn 117 tỷ đồng, Bất động sản Thành Vinh bỏ ra khoảng 92 tỷ đồng và VIPICO bỏ ra hơn 87 tỷ đồng để hoàn tất nâng sở hữu.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 12/8, Chứng khoán Stanley Brothers công bố nhận được đơn xin từ nhiệm của 6 thành viên HĐQT và thành viên BKS với lý do cá nhân. Bao gồm: ông Luyện Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Quang Anh, Thành viên HĐQT; ông Phạm Hoàng Hải, Thành viên HĐQT; ông Đỗ Đức Lộc, Trưởng Ban kiểm soát và 2 thành viên Ban kiểm soát là bà Lê Thị Giang và Đinh Thị Lan Anh.

Gần nhất, CTCK này thông báo 5/9 sẽ là ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới. Stanley Brothers sẽ trình đại hội về việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trên.

Về tình hình kinh doanh ﻿nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động đạt hơn 4 tỷ, giảm 58% so với cùng kỳ do không ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính FVTPL. Công ty báo lỗ ròng 3,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ.

Trên sàn chứng khoán﻿, cổ phiếu VUA chốt phiên 20/8 "đứng im" ở mức giá 14.900 đồng/cp với vỏn vẹn 100 cổ phiếu được khớp lệnh.