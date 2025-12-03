Một công ty chứng khoán muốn chào bán gần 1 tỷ cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11 thông qua.

Cụ thể, VIX sẽ chào bán gần 919 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10:6) với giá 12.000 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng số tiền dự thu tối đa hơn 11.000 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được VIX bổ sung vào hoạt động tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ và phần vốn góp vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Nếu thành công, VIX sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 24.500 tỷ đồng.

Liên quan đến định hướng mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa, lãnh đạo VIX cho biết công ty đã góp vốn thành lập VIXEX và lựa chọn đối tác công nghệ để chuẩn bị cho việc tham gia thị trường này. Việc công bố nghị quyết thí điểm giao dịch tài sản mã hóa của Chính phủ được công ty đánh giá là tạo ra cơ hội phát triển mới trong giai đoạn tới.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, đại diện công ty cho rằng ngoài tự doanh, VIX đang mở rộng các mảng kinh doanh khác như cho vay giao dịch ký quỹ, hướng tới tăng đóng góp vào kết quả chung nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn và kiểm soát rủi ro.

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11, VIX đã thông qua việc điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh 2025. Theo đó, VIX điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 lên khoảng 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.200 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với kế hoạch đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên. Lãnh đạo công ty cho biết việc điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở đánh giá lại triển vọng thị trường và nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ VIX đã chấp thuận việc ông Trương Ngọc Lân rời HĐQT theo đơn từ nhiệm để tập trung vào vai trò Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của VIX. Ông Phan Đức Lĩnh được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIX hiện đang dừng ở mức 24.450 đồng/cp, giảm gần 40% so với đỉnh nhưng vẫn gấp 2,6 lần thời điểm đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng ở mức hơn 37.000 tỷ đồng. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng một nửa so với thị giá hiện tại của cổ phiếu này.