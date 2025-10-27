Một công ty liên kết của TNG giải thể

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đã có văn bản gửi UBCKNN, HNX về việc nhận được Thông báo số 25307/25 ngày 24/10/2025 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc giải thể chấm dứt hoạt động của Công ty liên kết – Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG (Golf Yên Bình TNG).

Ảnh minh họa

Lý do giải thể là vì mục tiêu hoạt động của Golf Yên Bình TNG không còn phù hợp với nhu cầu của các thành viên công ty. Vì vậy các thành viên công ty quyết định giải thể Golf Yên Bình TNG theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Thời là người đại diện theo pháp luật của Golf Yên Bình TNG. Ông Thời còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT TNG.

Trong một diễn biến khác, TNG đã có công bố báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (cổ phiếu ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 15/10/2025, TNG đã hoàn tất phân phối hơn 6,1 triệu cổ phiếu ESOP cho 368 người lao động trong công ty. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao từ tháng 10 đến tháng 11/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính TNG đã thu về hơn 61,3 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo danh sách công bố, ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT, được mua nhiều nhất với gần 2 triệu cổ phiếu ESOP. Tiếp đến là ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT, mua 751.891 cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của TNG tăng từ hơn 1.226 tỷ đồng lên mức hơn 1.287,3 tỷ đồng.



