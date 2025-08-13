Một công ty quản lý quỹ muốn thoái sạch vốn tại Seaprodex

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) mới đây đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu 18 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 14,4% vốn điều lệ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex).



Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong thời gian từ 14/08-05/09.

Được biết, bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Red Capital, đồng thời là Thành viên HĐQT Seaprodex.

Red Capital đã nhận chuyển nhượng 18 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 06/08/2024. Tại thời điểm đó, cổ phiếu SEA đóng cửa ở mức 28.710 đồng/cổ phiếu.

Còn kết phiên 13/8/2025, cổ phiếu SEA dừng ở mức 38.000 đồng/cổ phiếu. Tạm lấy đây là giá thực hiện giao dịch, ước tính Red Capital có thể lãi hơn 149 tỷ đồng sau 01 năm nắm giữ cổ phiếu này.

Ngoài Red Capital, tại thời điểm 30/6/2025, Seaprodex còn 2 cổ đông lớn khác là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 63,38% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã GEX, sàn HoSE) sở hữu 9,52% vốn điều lệ.

Seaprodex sở hữu "đất vàng" số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2025, Seaprodex ghi nhận doanh thu 195,6 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 62,6 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lãi ròng đi ngang là do áp lực chi phí.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Seaprodex ghi nhận doanh thu 336 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2025, Seaprodex đặt kế hoạch tổng doanh thu 155,58 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 77 tỷ đồng, tăng 1,2% so với thực hiện trong năm 2024 và cổ tức dự kiến tỷ lệ 5%.

Kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 112,3 tỷ đồng, Seaprodex đã hoàn thành 145,8% so với kế hoạch năm 2025.

Tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Seaprodex tăng 7,6% so với đầu năm, lên 2.784,6 tỷ đồng.

Trong đó có 1.250 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn; 692,8 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn; 440 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính.

Theo đó, Seaprodex vẫn ghi nhận chi phí sản xuất dở dang chủ yếu hạch toán 692 tỷ đồng liên quan quyền sử dụng đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM (trước là phường Bến Nghé, quận 1).

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 180% so với đầu năm, lên 119,37 tỷ đồng.



