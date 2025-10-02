Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty sản xuất yến chưng bị phạt gần 1 tỉ đồng, chuyển hồ sơ sang công an

02-10-2025 - 16:01 PM | Thị trường

Ngày 2-10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin đã tiến hành xử phạt số tiền 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7-7-2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Yến Trí Việt tại địa chỉ C53-04 KĐT Geleximco, Hà Nội.

Một công ty sản xuất yến chưng bị phạt gần 1 tỉ đồng, chuyển hồ sơ sang công an- Ảnh 1.

Các sản phẩm yến chưng của Công ty TNHH Yến Trí Việt

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều sản phẩm của doanh nghiệp này không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ và vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố tiêu chuẩn thực phẩm bổ sung.

Đáng chú ý, sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn mức tối thiểu.

Các sản phẩm khác như yến chưng Kids Canxi hay yến chưng đường phèn cũng có hàm lượng protein thấp hơn chỉ tiêu công bố từ 10–20%.

Chuyển hồ sơ vi phạm của Công ty Yến Trí Việt sang cơ quan công an điều tra

Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ phần lớn số hàng này, với tổng giá trị trên 74 triệu đồng.

Đối với nhóm sản phẩm có dấu hiệu vi phạm là hàng giả, ngày 24-7-2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an phường Dương Nội để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 30-9, cơ quan Công an đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc. Song song với đó, ngày 7-9-2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 961,1 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp thu hồi toàn bộ sản phẩm không bảo đảm chất lượng và hủy các bản tự công bố sai quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bổ sung kém chất lượng, thậm chí giả mạo nhãn mác và nguồn gốc, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cục khuyến nghị người dân lựa chọn sản phẩm từ các đơn vị uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác và thông tin công bố; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề.

Theo Thùy Linh

Người lao động

