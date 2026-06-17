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Một công ty sắp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

| | Doanh nghiệp

Công ty này có lịch sử trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn, với tỷ lệ các đợt gần đây thường dao động từ 15% đến 25%.

CTCP Cát Lợi (mã chứng khoán: CLC) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền.

Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng là 7/7/2026. Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 17/7/2026.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cát Lợi đã thông qua phương án cổ tức năm 2025 bằng tiền với tổng tỷ lệ 40% vốn điều lệ. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 15%, phần còn lại được chi trả lần này là 25%.

Đáng chú ý, Cát Lợi là doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn. Các đợt chi trả gần đây của công ty thường dao động từ 15% đến 25% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Cát Lợi ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.136 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 182 tỷ đồng, tăng 21,3%. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Sang quý 1/2026, công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.033,9 tỷ đồng, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,4 tỷ đồng, giảm khoảng 12,9% so với mức 40,7 tỷ đồng của quý 1/2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng. Công ty cũng thông qua kế hoạch cổ tức năm 2026 bằng tiền, tỷ lệ từ 30% đến 40% trên vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng 17/6, cổ phiếu CLC giao dịch quanh mốc 50.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài nội dung cổ tức và kế hoạch kinh doanh, đại hội còn thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại ông Nguyễn Đức Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 5 năm; đồng thời thông qua sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
CTCP Cát Lợi

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