Một "đại gia" dầu khí ước thu gần 430 tỷ mỗi ngày trong 11 tháng đầu năm

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác Petrovietnam với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã: BSR), Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025 và ước thực hiện cả năm 2025.

Theo đó, BSR đã sản xuất 7,24 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt 130.520 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 13.072 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.595 tỷ đồng. Với kết quả này, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 của BSR đều vượt kế hoạch quản trị được Petrovietnam giao.

Theo lãnh đạo BSR, nguyên nhân giúp doanh nghiệp đạt và vượt kế hoạch quản trị là triển khai quản trị biến động trên toàn bộ các hoạt động. Về sản xuất, NMLD Dung Quất vận hành ở công suất quy đổi khoảng 120% công suất thiết kế; sản lượng sản xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Về kinh doanh, trong khi giá dầu có xu hướng giảm nhưng giá các sản phẩm chính đều có xu hướng tăng hoặc giữ nguyên dẫn đến khoảng chênh lệch giá sản phẩm và giá dầu thô (crack spread) mở rộng đáng kể.

BSR thường xuyên phân tích, dự báo và tận dụng các cửa sổ giá cao đề tăng cường xuất bán. Tối ưu hoá dòng tiền, áp dụng nhiều giải pháp để gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính. Bên cạnh đó, BSR tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới như các loại hạt nhựa có giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, các sản phẩm mới như SAF, Lưu huỳnh hạt, Xăng E10 RON95,... đóng góp doanh thu khoảng 1,54 nghìn tỷ đồng. BSR cũng tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, hóa phẩm xúc tác, cắt/tiết giảm tối đa các chi phí điều hành sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện tiết giảm chi phí 11 tháng năm 2025 là 751,7 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch tiết giảm năm 2025.

Về kế hoạch năm 2026, bên cạnh những giải pháp truyền thống, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo với Đoàn công tác Petrovietnam bộ giải pháp đột phá để tăng trưởng và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

BSR tiếp tục gia tăng công suất vận hành quy đổi của nhà máy (phấn đấu đạt công suất quy đổi trung bình năm tối thiểu là 123% - 125% công suất thiết kế), góp phần tăng doanh thu (trên 6.000 tỷ đồng) nhằm bù thiếu hụt do giảm giá dầu thô. Tăng cường kinh doanh quốc tế (phấn đấu đạt trên 8.000 tỷ đồng), bao gồm cả các sản phẩm do BSR tự sản xuất và các sản phẩm mua đi bán lại.

Bên cạnh đó, BSR không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, phấn đấu doanh thu trên 57.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (thuê gia công, M&A) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, phấn đấu đạt tối thiểu 500 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu khoảng 3.000 tỷ đồng khi đủ điều kiện.

Trên thị trường, cổ phiếu BSR chốt phiên 21/11 đạt 15.800 đồng/cp.﻿