Một doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục

Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình (mã: SZB) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại của năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 22/7/2025. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/8/2025.

Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SZB sẽ cần chi 90 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới. Trong cơ cấu cổ đông của SZB, Tổng Công ty Cổ phần phát triển khu Công nghiệp (Sonadezi, SNZ) hiện nắm tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 46,22% dự kiến sẽ nhận về khoảng 42 tỷ đồng. Sonadezi Long Thành (SZL) nắm giữ 8,4% vốn cũng sẽ được nhận hơn 7 tỷ, bên cạnh đó quỹ ngoại America LLC nắm 6,85% vốn dự kiến nhận hơn 6 tỷ đồng trong đợt chi trả sắp tới của SZB.

Trước đó, doanh nghiệp này đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Hoàn tất đợt chi trả tới đây, cổ tức năm 2024 mà cổ đông SZB nhận về đạt 40% - mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Sonadezi Long Bình tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Khu Công nghiệp Sonadezi thành lập năm 1997, trực thuộc Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa. Năm 2019, cổ phiếu SZB chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm Kinh doanh bất động sản trong các khu công nghiệp, khu dân cư, văn phòng cho thuê, xưởng công nghiệp; Cung cấp nước sạch;… Từ khi lên sàn tới nay, SZB luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu năm 2024 đạt 520 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 197 tỷ đồng, tăng 69%. Sang tới quý 1/2025, doanh thu thuần đạt 101 tỷ đồng, giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ các chi phí khác, SZB báo lãi ròng gần 33 tỷ, giảm 69%, chủ yếu do doanh thu từ mảng cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp giảm mạnh.

Năm nay, Sonadezi Long Bình đã đề ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu là 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 127 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SZB chốt phiên 1/7 đạt 40.700 đồng/cp.