Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin về quản trị

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 229/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên (Tổ dân phố 13, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với các báo cáo và tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025);

Ngoài ra, Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên còn bị phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin do không có trang thông tin điện tử.

Tập Đoàn Vật Liệu Chịu Lửa Thái Nguyên là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm vật liệu chịu lửa, thành lập năm 1965.

Sản phẩm của Công ty được cung cấp rộng rãi ở thị trường trong nước, phục vụ cho nhiều lĩnh vực như : luyện kim, xi măng, hóa chất, vật liệu xây dựng, gốm sứ và các ngành công nghiệp khác... các sản phẩm dịch vụ có thể kể tới như: gạch chịu lửa (gạch chịu lửa cao nhôm, gạch chịu lửa kiềm tính, gạch chịu lửa zircone, gạch chịu lửa sa mốt,...), bê tông chịu lửa (bê tông CA13-CA18), vật liệu chịu lửa khác (gạch axit, sạn chịu lửa, vữa chịu lửa, sạn cao nhôm, tấm lót nguội garnex, vữa xây chịu lửa), xây lò công nghiệp (tư vấn thiết kế lò luyện thép, lò xi măng, thi công xây lò công nghiệp).

Bên cạnh đó Công ty còn sản xuất các mặt hàng vật liệu chịu lửa - gạch chịu lửa cao cấp cho các đơn vị liên doanh của nước ngoài tại Việt Nam và xuất khẩu sang: Hàn quốc , Đài loan, Nhật Bản, Indonesia,..



