Một doanh nghiệp đầu ngành được dự báo lợi nhuận 2026 lập đỉnh mới, cổ tức có thể đạt 17.000 đồng/cp

Lợi nhuận quý 4/2025 và năm 2026 có thể lập đỉnh

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Vietcap đánh giá CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tích cực, lợi nhuận quý 4/2025 và năm 2026 đều có thể thiết lập mức kỷ lục mới.

Vietcap dự phóng biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế quý 4 sẽ tiếp tục tăng so với quý 3, trong bối cảnh giá nhựa PVC – nguyên liệu đầu vào chủ chốt tiếp tục giảm sâu.

Từ đầu quý đến nay, giá PVC trung bình tại Trung Quốc đã giảm 6–7% so với quý 3. Nếu tính từ đầu năm, giá PVC đã giảm 14,3% và bình quân thấp hơn 12,4% so với cùng kỳ. Hợp đồng tương lai PVC của Trung Quốc thậm chí tiệm cận mức thấp nhất mọi thời đại trong tháng 11/2025.

Nhờ môi trường chi phí thuận lợi, Vietcap dự báo lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 của BMP sẽ tăng mạnh 35% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh 9 tháng khả quan và mức nền quý 4 năm trước thấp. Riêng quý 4/2025, lợi nhuận dự kiến tăng 4% theo quý và 60% theo năm.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với doanh thu dự báo đạt 6.223 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng lên 1.413 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Động lực tăng trưởng đến từ việc chi phí đầu vào duy trì ở mức thấp và nhu cầu xây dựng trong nước dần phục hồi.

Vietcap đồng thời nâng mạnh dự báo lợi nhuận sau thuế BMP giai đoạn 2026–2030 thêm khoảng 20% mỗi năm. Mức điều chỉnh này chủ yếu nhờ giả định biên lợi nhuận gộp sẽ được cải thiện thêm 3,5 điểm phần trăm mỗi năm, trong bối cảnh thị trường PVC Trung Quốc tiếp tục mất cân đối cung – cầu.

Cụ thể, tồn kho PVC thương mại đang ở mức cao lịch sử, trong khi công suất toàn ngành năm 2025 dự kiến tăng 9% so với cùng kỳ. Trước đây, Vietcap từng cho rằng PVC có thể bị tác động bởi các chính sách “chống cạnh tranh tiêu cực” của Trung Quốc, nhưng các cuộc họp chính sách gần đây không nhắc đến ngành này.

Do đó, nhóm phân tích điều chỉnh giả định sang việc nguồn cung PVC sẽ không bị cắt giảm đáng kể. Ở chiều cầu, nhu cầu xây dựng nội địa Trung Quốc đã giảm hơn 3 năm liên tiếp và tiếp tục yếu trong các tháng gần đây; xuất khẩu PVC cũng chịu rủi ro từ thuế chống bán phá giá mà Ấn Độ sắp áp dụng. Những yếu tố này khiến Vietcap duy trì quan điểm kém tích cực đối với giá PVC, đồng nghĩa triển vọng biên lợi nhuận của BMP trở nên "sáng" hơn.

Cổ tức duy trì ﻿tỷ lệ 98–100% trong 2025–2029

Về chính sách cổ tức, BMP đã duy trì tỷ lệ chi trả tiền mặt 100% lợi nhuận trong giai đoạn 2019–2024. Vietcap dự báo doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ tỷ lệ 98–100% trong giai đoạn 2025–2029.

Sang năm 2025, cổ tức dự kiến tăng lên 16.000 đồng/cp, trong đó đợt 1 là 6.500 đồng/cp (ngày giao dịch không hưởng quyền 17/11, thanh toán dự kiến 8/12/2025) và đợt 2 là 9.500 đồng/cp vào nửa đầu 2026. Lợi suất cổ tức 12 tháng tới theo tính toán đạt 9,2%. Vietcap cũng dự báo cổ tức năm 2026 sẽ tăng lên 17.000 đồng/cp, tương đương lợi suất gần 9,8%.

Với triển vọng lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ và lợi suất cổ tức ở mức cao, Vietcap đánh giá định giá BMP hiện khá hấp dẫn. Tại thị giá hiện tại, BMP đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 là 10,1 lần.