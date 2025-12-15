Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp dược phẩm chốt trả cổ tức kỷ lục bằng tiền mặt

15-12-2025 - 15:37 PM | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp dược phẩm chốt trả cổ tức kỷ lục bằng tiền mặt

Mức tạm ứng cổ tức trên tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

CTCP Dược phẩm Hải Phòng (mã: DPH) thông báo 6/1 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 20/1/2026. Với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), ước tính công ty sẽ cần chi khoảng 6 tỷ đồng.

Mức tạm ứng cổ tức trên tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, đồng thời xác lập tỷ lệ chi trả cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dược phẩm Hải Phòng.

Được biết, DPH là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn cho cổ đông giai đoạn 2017-2025. Trong 2 năm gần nhất, DPH đã thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 17%, trước đó vào các năm 2020, 2022, 2023, mức chi trả ghi nhận 15% cho mỗi năm.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu DPH chốt phiên 15/12 “đứng im” ở mốc tham chiếu 43.100 đồng/cp khi không có giao dịch. Đây đồng thời là vùng đáy hơn 1 năm qua của DPH. So với đỉnh lịch sử 66.000 đồng hồi tháng 7/2025, thị giá đã sụt giảm 35% sau 5 tháng.

Thanh khoản DPH cũng thường xuyên “mất hút”, điều này phản ánh trạng thái cơ cấu cổ đông khá cô đặc.

Các cổ đông lớn nhất lần lượt là ông Trần Văn Huyền, Tổng Giám đốc kiêm Phó CT HĐQT hiện nắm giữ 57,72% vốn điều lệ, tiếp theo là Công ty TNHH Dược Hải Phòng sở hữu 11,67% và ông Lê Ngọc Đức nắm 6,48%.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index đã về vùng 1.370 điểm nếu loại nhóm Vingroup, loạt nhóm cổ phiếu được dự báo bật tăng sau nhịp "rũ bỏ"

VN-Index đã về vùng 1.370 điểm nếu loại nhóm Vingroup, loạt nhóm cổ phiếu được dự báo bật tăng sau nhịp "rũ bỏ" Nổi bật

“Bom tấn” của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng

“Bom tấn” của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng Nổi bật

Thế Giới Di Động (MWG) vừa chi hơn 800 tỷ vào một việc quan trọng

Thế Giới Di Động (MWG) vừa chi hơn 800 tỷ vào một việc quan trọng

15:16 , 15/12/2025
Công ty con của Novaland chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Công ty con của Novaland chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

15:03 , 15/12/2025
Sân chơi IPO bí mật của tỷ phú: Chỉ giới tinh hoa mới có quyền mua cổ phiếu, khách mời được chọn lựa kỹ bởi đội ngũ điều hành

Sân chơi IPO bí mật của tỷ phú: Chỉ giới tinh hoa mới có quyền mua cổ phiếu, khách mời được chọn lựa kỹ bởi đội ngũ điều hành

15:02 , 15/12/2025
Bất động sản Nhật Quang tất toán xong lô trái phiếu 2.150 tỷ đồng

Bất động sản Nhật Quang tất toán xong lô trái phiếu 2.150 tỷ đồng

11:59 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên