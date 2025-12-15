Một doanh nghiệp dược phẩm chốt trả cổ tức kỷ lục bằng tiền mặt

CTCP Dược phẩm Hải Phòng (mã: DPH) thông báo 6/1 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 20/1/2026. Với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), ước tính công ty sẽ cần chi khoảng 6 tỷ đồng.

Mức tạm ứng cổ tức trên tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, đồng thời xác lập tỷ lệ chi trả cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dược phẩm Hải Phòng.

Được biết, DPH là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn cho cổ đông giai đoạn 2017-2025. Trong 2 năm gần nhất, DPH đã thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 17%, trước đó vào các năm 2020, 2022, 2023, mức chi trả ghi nhận 15% cho mỗi năm.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu DPH chốt phiên 15/12 “đứng im” ở mốc tham chiếu 43.100 đồng/cp khi không có giao dịch. Đây đồng thời là vùng đáy hơn 1 năm qua của DPH. So với đỉnh lịch sử 66.000 đồng hồi tháng 7/2025, thị giá đã sụt giảm 35% sau 5 tháng.

Thanh khoản DPH cũng thường xuyên “mất hút”, điều này phản ánh trạng thái cơ cấu cổ đông khá cô đặc.

Các cổ đông lớn nhất lần lượt là ông Trần Văn Huyền, Tổng Giám đốc kiêm Phó CT HĐQT hiện nắm giữ 57,72% vốn điều lệ, tiếp theo là Công ty TNHH Dược Hải Phòng sở hữu 11,67% và ông Lê Ngọc Đức nắm 6,48%.