Thế Giới Di Động (MWG) vừa chi hơn 800 tỷ vào một việc quan trọng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/11 đến 12/12, MWG đã hoàn tất mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 80.969 đồng/cp, tương ứng số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Theo quy định, sau giao dịch, MWG sẽ phải thực hiện huỷ số cổ phiếu này và giảm vốn điều lệ xuống mức 14.775 tỷ đồng, tương ứng 1,477 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG hiện đang dừng ở mức 77.700 đồng/cp, giảm 9% so với đỉnh hồi trung tuần tháng 10 nhưng vẫn cao hơn 29% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng 115.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu 128.289 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm. MWG không công bố lợi nhuận theo tháng. Tuy nhiên, theo BCTC quý 3 trước đó, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch năm với lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến cuối tháng 10/2025, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài có gần 6.000 cửa hàng trên toàn hệ thống, bao gồm 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.017 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.370 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 356 nhà thuốc An Khang, 72 cửa hàng AvaKids và 158 cửa hàng EraBlue.

Trong một diễn biến liên quan, MWG mới đây đã thông qua chủ trương cho phép CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Kế hoạch này dự kiến được triển khai trong năm 2026, đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng trong quá trình tái cấu trúc và tối ưu hệ sinh thái của MWG.

Việc đưa ĐMX trở thành công ty đại chúng độc lập được xem là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho doanh nghiệp này, với kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong trung và dài hạn. MWG đánh giá IPO không chỉ mang ý nghĩa huy động vốn, mà còn là công cụ quan trọng để ĐMX nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa hệ thống quản trị – vận hành theo chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết.

Thời gian tới, ĐMX được định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng, mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ Super App, đồng thời đẩy mạnh mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia. MWG khẳng định ĐMX vẫn là mảnh ghép chiến lược cốt lõi trong hệ sinh thái bán lẻ.

Trong giai đoạn 2026–2030, ĐMX được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của MWG. Việc ĐMX trở thành công ty niêm yết độc lập được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích dài hạn về chiến lược, tài chính và quản trị, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn bộ hệ sinh thái MWG.