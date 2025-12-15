Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VN-Index được "giải cứu" sau phiên giảm hơn 52 điểm

15-12-2025 - 16:49 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 15-12 đã tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.646 điểm sau cú rơi hơn 50 điểm cuối tuần trước.

Sau phiên bán tháo hoảng loạn ngày 12-12, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần 15-12 với tâm lý dò dẫm. Áp lực bán giải chấp (call margin) vẫn còn dư âm vào đầu phiên nhưng đã nhanh chóng được hấp thụ bởi dòng tiền bắt đáy giá rẻ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index gần như đi ngang, khi giảm nhẹ 0,88 điểm (-0,05%), đóng cửa tại 1.646,01 điểm. Đây được xem là một phiên "ngừng rơi" quan trọng để ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện tại các mã giảm sâu giúp VN-Index tránh được một phiên giảm điểm tiếp theo, dù tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể so với phiên cuối tuần, phản ánh sự lưỡng lự của cả bên mua và bên bán. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 17.969 tỉ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình hơn 24.000 tỉ của tuần trước. Điều này phản ánh tâm lý "chim sợ cành cong", người cầm tiền chưa vội mua, người cầm cổ cũng tiết cung chờ đợi.

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ với 188 mã giảm so với 126 mã tăng. Dòng tiền bán ra chủ động vẫn chiếm ưu thế (7.294 tỉ đồng) so với dòng tiền mua vào (6.453 tỉ đồng), cho thấy quá trình cân bằng lại cung cầu sẽ cần thêm thời gian.

VN-Index được "giải cứu" sau phiên giảm hơn 52 điểm- Ảnh 1.

Theo giới phân tích, phiên 15-12 là một nhịp nghỉ cần thiết.

Điểm nhấn tích cực nhất phiên hôm nay là sự hồi phục mạnh mẽ của những cổ phiếu đã giảm sàn phiên trước. Trong nhóm ngân hàng, VPB (VPBank) lội ngược dòng ấn tượng, tăng 3,58% và trở thành trụ đỡ lớn nhất cho chỉ số. Các mã khác như STB (+1,74%), TPB (tham chiếu) cũng cho thấy lực cầu tốt.

Tại nhóm Vingroup, VRE (Vincom Retail) bật tăng mạnh mẽ 5,28%, lấy lại phần lớn điểm số đã mất. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn diễn ra khi VHM tiếp tục giảm 1,7% và VIC giảm nhẹ 0,8%.

Trái ngược với sự khởi sắc ở nhóm trụ, nhóm bất động sản tầm trung vẫn chịu áp lực bán dai dẳng. PDR giảm 3,55%, DIG giảm 3,32%, DXG giảm 2,69%. Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn chưa thực sự quay lại nhóm rủi ro cao.

Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài sau chuỗi ngày xả hàng không thương tiếc đã bất ngờ mua ròng 696,05 tỉ đồng. Họ giải ngân mạnh vào các cổ phiếu đã chiết khấu sâu, góp phần quan trọng giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng tại vùng hỗ trợ 1.640 điểm.

Theo giới phân tích, phiên 15-12 là một nhịp nghỉ cần thiết. Việc VN-Index không thủng sâu thêm vùng 1.640 điểm là tín hiệu kỹ thuật tạm thời khả quan nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn khi dòng tiền lớn chưa quyết liệt gia tăng tỉ trọng.

Theo AI - V.Vinh

Người Lao Động

