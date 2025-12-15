Phiên 15/12: Khối ngoại tung gần 700 tỷ mua ròng trên HOSE, gom mạnh hai cổ phiếu chứng khoán

Tâm lý thận trọng vẫn còn sau phiên giảm mạnh khiến VN-Index ghi nhận diễn biến giằng co trong phiên đầu tuần. Chốt phiên 15/12 VN-Index giảm nhẹ 0,88 điểm tại 1.646 điểm. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 18.700 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 664 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 696 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu TCX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 170 tỷ đồng. Theo sau, VIX là mã tiếp theo được gom mạnh 154 tỷ đồng. Ngoài ra, HPG và VPB cũng được mua lần lượt 135 và 103 tỷ đồng.

Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 246 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và MSN cũng bị "xả" 89 tỷ đồng và 75 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6,9 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng HUT, CEO, VGS.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 29 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 2tỷ, TNG, VFS, BVS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 24 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 0,4 tỷ đồng. Theo sau, SBS và MPC cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 22 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, VGT,...