Một doanh nghiệp ‘họ” Viettel sắp chia cổ tức 2.150 đồng cho mỗi cổ phiếu

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) mới đây đã công bố nghị quyết thông qua việc thanh toán cổ tức 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 21,5%, tương đương 2.150 đồng/cp.

Với hơn 114 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viettel Construction dự kiến chi khoảng 246 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 1/10. Thời gian thanh toán dự kiến là 15/10.

Về kết qủa kinh doanh tháng 7, Viettel Construction ghi nhận doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 1.317 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) cũng tăng 17% so với cùng kỳ lên mức 67 tỷ đồng. LNTT thấp hơn so với tháng trước chủ yếu do lỗ tài chính nhỉnh hơn khi chi phí lãi vay từ các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn tăng.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, Viettel Construction đạt 7.332 tỷ đồng doanh thu và 402,4 tỷ đồng LNTT, lần lượt tăng 8% và 11% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 52% kế hoạch doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Doanh thu mảng xây dựng tăng 31% so với cùng kỳ trước và so với tháng liền kề, đạt 496 tỷ đồng trong tháng 7/2025, đạt tổng cộng 2.399 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng 14% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh tích cực này đã hỗ trợ hiệu quả cho các dự án B2B và bất động sản nhà ở.

Mảng cho thuê hạ tầng dự án tăng trưởng 40% so với cùng kỳ và tăng 3% so với tháng trước, đạt 74 tỷ đồng trong tháng 7/2025, trong khi đó tăng 45% so với cùng kỳ lên 485 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Viettel Construction đã bổ sung thêm 930 trạm BTS mới, nâng tổng số trạm BTS lên 10.930 trạm tính đến cuối tháng 7. Với kết quả này, doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp TowerCo hàng đầu tại Việt Nam. Trong số đó, có 370 trạm BTS co-location hài khách thuê và tỷ lệ đứng chung trạm không đổi ở mức 1,03 lần.

Doanh thu từ giải pháp tích hợp và dịch vụ kỹ thuật tăng 29% so với cùng kỳ (và tăng 2% so với trước) lên 197 tỷ đồng trong tháng 7/2025 và tăng 14% so với cùng kỳ lên 990 tỷ đồng trong 7 tháng đầu 2025. Doanh thu này chuyển động thúc đẩy bởi nhu cầu lắp đặt biến lượng mặt trời các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Trong tháng 7/2025, Viettel Construction đã ký hợp đồng và triển khai tổng cộng 15,6 MW năng lượng mặt trời cho các công ty sản xuất – hợp đồng trị giá 133 tỷ đồng, tháng có doanh thu cao nhất kể từ năm 2019.