Một doanh nghiệp liên quan doanh nhân Ngô Văn Hùng bị hủy tư cách công ty đại chúng

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk (Địa chỉ: Km 14 Tỉnh lộ 8, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Cà phê Ea Pốk, kiểm toán đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Cụ thể, theo đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính định kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yêu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, kiểm toán muốn lưu ý người đọc đền Thuyết minh số 2.5, Công ty phát sinh khoản lỗ thuần cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 là 4.952 451.787 đồng. Cũng tại ngày này, khoản lỗ lũy kế của công ty là 54.611.587.748 đồng và các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 5.307.226.249 đồng.

Phía kiểm toán cho rằng, những điều kiện này, cùng những thông tin được trình bày tại Thuyết minh số 2.5 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Cà phê Ea Pốk.

Ảnh: Cà phê Ea Pốk

Được biết, người đại diện theo pháp luật của Cà phê Ea Pốk là ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Ngô Văn Hùng được biết đến là Chủ tịch, người đại diện pháp luật nhiều doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau.

Đầu tiên phải kể đến Công ty CP Le DelTa. Le Delta thành lập vào ngày 31/10/2005, đóng trụ sở tại số A6 lô A, khu 5,2ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 8/2018, vốn điều lệ của Le DelTa là 500 tỷ đồng, trong đó, ông Ngô Văn Hùng là cổ đông lớn nhất nắm 98% vốn Le Delta.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 1.501 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Cũng tại thời điểm này, ông Hùng được biết đến nắm các vai trò quan trọng như Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Le DelTa.

Le DelTa có thể coi là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái của doanh nhân Ngô Văn Hùng khi là chủ đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các thành viên của nhóm Le DelTa là Công ty TNHH Le DelTa 1, Công ty TNHH Le DelTa 2 và Công ty TNHH Le DelTa 3 là chủ đầu tư 3 dự án cùng tên "Hệ thống điện mặt trời áp mái" với quy mô từ 1.164,24 kWp đến 1.199,42 kWp nằm tại thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, thuê đất của Cà phê Ea Pốk (doanh nghiệp do doanh nhân Ngô Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT đã nói ở trên).

Nhóm Le DelTa còn có tham vọng ở lĩnh vực bất động sản. Năm 2016, Le DelTa hợp tác cùng Tây Giang Group và CTCP Xây lắp điện 1 (MCK: PC1, sàn HoSE) thành lập CTCP Hoàng Gia Cao Bằng với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 30%, 40% và 30%. Hoàng Gia Cao Bằng là chủ đầu tư dự án Khách sạn Hoàng Gia Cao Bằng – Royal Hotel tổng mức đầu tư 624,775 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 193/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 23/2/2024, Le DelTa của ông Ngô Văn Hùng được chấp thuận là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn.

Phối cảnh quy hoạch xây dựng chi tiết Khu công nghiệp Phúc Sơn. Nguồn: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang.

Dự án được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh) với quy mô 123,94 ha đất. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.836 tỷ đồng.

Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP (HTP Group). HTP Group được biết đến với vai trò là doanh nghiệp vận hành kênh trung gian thanh toán ví điện tử.

Lĩnh vực hoạt động của HTP Group gồm: Trung gian thanh toán (dịch vụ thu hộ, cổng thanh toán) và thương mại dịch vụ (tập trung mạng lưới kinh doanh thương mại phát triển nhanh, đa dạng nhiều ngành nghề).

HTP Group tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Ngân Gia Phát, được thành lập vào tháng 1/2019 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, thuộc sở hữu của ông Ngô Trọng Tuấn (SN 1973).

Đến tháng 3/2021, công ty chuyển mô hình hoạt động thành công ty cổ phần, cơ cấu cổ đông lúc này bao gồm 4 thể nhân là các ông/bà: Nguyễn Cao Ninh (2%), Ngô Văn Hùng (53%), Nguyễn Thu Trang (20%), Phạm Thị Thùy Dương (25%). Trong đó, cổ đông lớn nhất Ngô Văn Hùng cũng đồng thời nắm các vị trí Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Tháng 8/2023, vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật HTP Group do bà Tạ Thùy Dương (SN 1993) đảm nhiệm.