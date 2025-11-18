Một doanh nghiệp thép tiếp tục “thay máu” loạt lãnh đạo cấp cao sau khi có Chủ tịch HĐQT mới

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) vừa thông báo 16/12 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2025. Mục đích nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến từ 17/12 đến 31/12/2025 tại trụ sở công ty thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.

Cụ thể, HĐQT thống nhất lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm 3 thành viên HĐQT: ông Fujitsuka Masahiko (Quốc tịch Nhật Bản), ông Vũ Anh Nguyên và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân; đồng thời miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung. Các thành viên này đều đã có đơn xin từ nhiệm.

Đồng thời, Đầu tư Thương mại SMC cũng thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với nội dung người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 10, SMC đã miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Hứa Vũ và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới là ông Phạm Hoàng Anh - tân Chủ tịch HĐQT SMC, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy. SMC cũng bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung, bà Thái Thị Vân Anh.

Trong một diễn biến liên quan, ﻿ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT SMC vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, ông Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh diễn ra từ ngày 5/11/2025 đến ngày 4/12/2025.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2025, SMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.571tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp ghi âm gần 2,2 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức dương hơn 10,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, SMC báo lỗ ròng gần 78 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ ròng hơn 82 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SMC mang về doanh thu thuần hơn 5.369 tỷ đồng, giảm 20% so với 9 tháng đầu năm 2024; lỗ ròng sau thuế gần 159 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn báo lãi ròng gần 7 tỷ đồng.

SMC từng là doanh nghiệp buôn thép hàng đầu Việt Nam, đạt doanh thu thuần kỷ lục 21.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 901 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ 2022, kết quả kinh doanh lao dốc do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.



Trên thị trường, cổ phiếu SMC đang trong diện cảnh báo, thị giá giao dịch quanh mức 13.550 đồng/cp.