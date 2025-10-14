Ngày 9/10, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Số 4 (IN4) đã ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2024. Theo đó, công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% trên mệnh giá, tương ứng với mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.800 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/10 và ngày thanh toán là ngày 30/10.﻿

Với 1,2 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền chi cổ tức đợt này của IN4 ước tính khoảng 2,16 tỷ đồng.

IN4 là doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền khá thường xuyên. 3 năm gần nhất (2021-2023), công ty duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, trước đó, giai đoạn 2017-2019, IN4 từng chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50% mỗi năm. ﻿

Cơ cấu cổ đông của IN4 khá cô đặc với 3 cổ đông lớn đang nắm giữ tổng cộng 88,9% vốn điều lệ IN4 bao Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTB nắm 45%, CTCP Schengen Invest nắm 24,58% và ông Đỗ Thành Tiến nắm 19,32%.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IN4 có thanh khoản kém, thường xuyên không có giao dịch. Giao dịch gần nhất của cổ phiếu là ngày 29/8 và giá cổ phiếu tăng 40% với 300 cổ phiếu được giao dịch.﻿ Nếu tính trong khoảng 1 năm qua, cổ phiếu IN4 đã tăng hơn 130%.

In số 4 tiền thân là Xí Nghiệp Quốc doanh In số 4 - được thành lập từ tháng 12/1979 thuộc Sở Văn hóa Thông tin, đến tháng 04/2005 Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: in các loại sản phẩm: sách báo, xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại...; đóng xén sách báo, bế hộp, mã nhũ vàng...﻿

﻿Năm 2024, IN4 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 71 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 năm.