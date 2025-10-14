Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, cổ phiếu đã tăng hơn 130% trong vòng 1 năm

14-10-2025 - 08:06 AM | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, cổ phiếu đã tăng hơn 130% trong vòng 1 năm

Năm 2024, IN4 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 71 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 năm.

Ngày 9/10, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Số 4 (IN4) đã ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2024. Theo đó, công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% trên mệnh giá, tương ứng với mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.800 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/10 và ngày thanh toán là ngày 30/10.﻿

Với 1,2 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền chi cổ tức đợt này của IN4 ước tính khoảng 2,16 tỷ đồng.

IN4 là doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền khá thường xuyên.  3 năm gần nhất (2021-2023), công ty duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, trước đó, giai đoạn 2017-2019, IN4 từng chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50% mỗi năm. ﻿

Cơ cấu cổ đông của IN4 khá cô đặc với 3 cổ đông lớn đang nắm giữ tổng cộng 88,9% vốn điều lệ IN4 bao  Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTB nắm 45%, CTCP Schengen Invest nắm 24,58% và ông Đỗ Thành Tiến nắm 19,32%.﻿

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, cổ phiếu đã tăng hơn 130% trong vòng 1 năm- Ảnh 1.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IN4 có thanh khoản kém, thường xuyên không có giao dịch. Giao dịch gần nhất của cổ phiếu là ngày 29/8 và giá cổ phiếu tăng 40% với 300 cổ phiếu được giao dịch.﻿ Nếu tính trong khoảng 1 năm qua, cổ phiếu IN4 đã tăng hơn 130%.

In số 4 tiền thân là Xí Nghiệp Quốc doanh In số 4 - được thành lập từ tháng 12/1979 thuộc Sở Văn hóa Thông tin, đến tháng 04/2005 Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: in các loại sản phẩm: sách báo, xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại...; đóng xén sách báo, bế hộp, mã nhũ vàng...﻿

﻿Năm 2024, IN4 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 71 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 năm.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đằng sau việc ông Phạm Nhật Vượng góp 60 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo đổi lấy "tấm vé" 10.000 tỷ

Đằng sau việc ông Phạm Nhật Vượng góp 60 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo đổi lấy "tấm vé" 10.000 tỷ Nổi bật

Nhà thầu mái vòm thép lớn nhất hành tinh Đại Dũng chuẩn bị nhận 1.000 tỷ từ 'gã khổng lồ' quốc tế

Nhà thầu mái vòm thép lớn nhất hành tinh Đại Dũng chuẩn bị nhận 1.000 tỷ từ 'gã khổng lồ' quốc tế Nổi bật

Doanh nghiệp lỗ lũy kế 56 tỷ bỏ tiền mua cổ phần công ty giá 609.000 đồng/cp

Doanh nghiệp lỗ lũy kế 56 tỷ bỏ tiền mua cổ phần công ty giá 609.000 đồng/cp

08:05 , 14/10/2025
Khi tiêu dùng nội địa và nâng hạng thị trường cùng tạo sóng mới

Khi tiêu dùng nội địa và nâng hạng thị trường cùng tạo sóng mới

08:00 , 14/10/2025
Bizfly Cloud LMS giúp tổ chức giáo dục tiết kiệm 50% chi phí vận hành

Bizfly Cloud LMS giúp tổ chức giáo dục tiết kiệm 50% chi phí vận hành

08:00 , 14/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 14/10: Ông trùm xe Mercedes Việt Nam báo lỗ, lợi nhuận 1 DN bất động sản tăng 47%

00:15 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên