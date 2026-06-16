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Một doanh nghiệp tuyển 12 sinh viên du học Nga, được tài trợ 100% chi phí

| | Doanh nghiệp

Năm học 2026-2027, Vietsovpetro dự kiến tuyển chọn 12 sinh viên theo học các ngành trọng điểm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp như: Khai thác dầu khí, Khoan dầu khí, Thiết bị dầu khí, Đường ống và bể chứa, Kỹ thuật điện và Kinh tế.

Một doanh nghiệp tuyển 12 sinh viên du học Nga, được tài trợ 100% chi phí- Ảnh 1.

Liên doanh Vietsovpetro - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thông báo tuyển chọn sinh viên xuất sắc đi đào tạo hệ Đại học tại Liên bang Nga bằng kinh phí của Vietsovpetro cho năm học 2026-2027.

Đây là chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã được Vietsovpetro duy trì trong nhiều năm qua, góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý đang trực tiếp tham gia vận hành các công trình dầu khí, năng lượng và công nghiệp trọng điểm của đất nước.

Năm học 2026-2027, Vietsovpetro dự kiến tuyển chọn 12 sinh viên theo học các ngành trọng điểm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp như: Khai thác dầu khí, Khoan dầu khí, Thiết bị dầu khí, Đường ống và bể chứa, Kỹ thuật điện và Kinh tế.

Toàn bộ quá trình học tập của sinh viên được Vietsovpetro tài trợ. Các sinh viên được tuyển chọn sẽ được tài trợ 100% học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở ký túc xá, bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, vé máy bay đi và về Việt Nam, đồng thời được tạo điều kiện thực tập tại các đơn vị sản xuất, nghiên cứu và công trình của Vietsovpetro trong suốt quá trình học tập.

Vietsovpetro sẽ xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài cho sinh viên sau khi tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Vietsovpetro.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 20/7/2026 thông qua Cổng tuyển sinh của Vietsovpetro.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Vietsopetro

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