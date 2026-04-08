MỚI NHẤT!

Một hãng hàng không thông báo tin vui tới hàng triệu khách hàng mua vé từ nay tới hết 31/12/2026

Minh Ánh | 08-04-2026 - 21:14 PM | Lifestyle

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa công bố chương trình ưu đãi đặc biệt, mang đến những giá trị thiết thực và hỗ trợ thế hệ trẻ trên con đường học vấn.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa thông báo 1 tin vui trên fanpage có hơn 2,6 triệu người theo dõi. Nhằm mang đến những giá trị thiết thực và hỗ trợ thế hệ trẻ trên con đường học vấn, Vietnam Airlines vừa công bố định hướng tiếp tục đẩy mạnh chương trình LotuStudents. Chiến lược này sẽ mang đến hàng loạt ưu đãi vượt trội kéo dài từ nay đến hết năm 2026.

Theo website của Vietnam Airlines, chương trình LotuStudents được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng nằm trong độ tuổi từ đủ 15 đến đủ 31 tuổi.

Chương trình áp dụng cho các hành trình nội địa và quốc tế đến/đi từ Việt Nam do Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco khai thác (trừ hành trình đa chặng). Loại giá vé Phổ thông Đặc biệt Tiêu chuẩn, Phổ thông Tiêu chuẩn và Phổ thông Tiết kiệm được xuất vé và khởi hành đến 31/12/2026.

Khách hàng tham gia không chỉ tận hưởng các chính sách giảm giá vé độc quyền mà còn được tích hợp song song mọi quyền lợi của Chương trình Bông Sen Vàng hiện hành. Thông tin chi tiết về các dịch vụ bổ trợ và chính sách hành lý miễn cước sẽ được tự động cập nhật rõ ràng trong quá trình đặt vé, giúp người trẻ tối ưu hóa chi phí hiệu quả.

Điều kiện tham gia chương trình được thiết kế vô cùng linh hoạt và tối ưu trải nghiệm số. Các bạn trẻ chỉ cần đang theo học hoặc đã trúng tuyển các chương trình đào tạo chính quy toàn thời gian, có thời lượng từ 03 tháng trở lên. Hồ sơ hợp lệ bao gồm một trong các giấy tờ cơ bản như thẻ sinh viên, visa du học, thư báo trúng tuyển hoặc thư xác nhận đăng ký khóa học.

Đặc biệt, quá trình phê duyệt diễn ra vô cùng nhanh chóng với thời gian xử lý tối đa chỉ 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ trực tuyến. Đại diện hãng cũng nhấn mạnh, để đảm bảo tính công bằng, Vietnam Airlines có quyền kiểm tra và từ chối áp dụng ưu đãi nếu phát hiện các trường hợp không đáp ứng điều kiện hoặc có dấu hiệu trục lợi chính sách từ nay đến hết 2026.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

