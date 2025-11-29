Một hiện tượng mới đang kích hoạt sóng tăng giá mạnh ở loạt cổ phiếu

Trong những tuần gần đây, thị trường chứng khoán chứng kiến một diễn biến đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu thuộc diện thoái vốn Nhà nước bất ngờ tăng mạnh và nhanh chóng thu hút dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, “sóng thoái vốn” nổi lên như điểm sáng hiếm hoi, trở thành động lực chính giúp nhiều mã bước vào nhịp bứt phá.

Sóng thoái vốn kích hoạt loạt cổ phiếu tăng vọt

Tâm điểm của làn sóng này là cổ phiếu GTD của Công ty CP Giầy Thượng Đình . Ngay sau khi UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch bán đấu giá toàn bộ hơn 68% vốn vào ngày 16/12, cổ phiếu GTD lập tức tăng “dựng đứng”. Cổ phiếu này đã có chuỗi 7 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá tăng vọt 150% sau vài phiên lên mốc 30.000 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam cũng “cháy hàng” sau khi VNPT công bố kế hoạch thoái vốn. Cụ thể, MSB khép lại phiên 27/11 tăng kịch biên độ với thanh khoản bùng nổ sau thông tin VNPT đã đăng ký bán đấu giá toàn bộ 188,7 triệu cổ phần đang nắm giữ MSB với mức giá khởi điểm 18.239 đồng/cp. Nếu đấu giá thành công, VNPT dự kiến thu về khoảng 3.441 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC (VTC Telecom) cũng tăng hết biên độ lên 15.500 đồng/cp trong phiên 27/11, đánh dấu phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp. Đà tăng xuất hiện sau khi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông báo về việc muốn đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phiếu (tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC Telecom). Tổng giá khởi điểm hơn 104 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cp, cao hơn khoảng 4,5 lần so với thị giá hiện tại.

Cổ phiếu ICT của CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện cũng nằm trong làn sóng tăng giá nhờ thông tin thoái vốn. Sau nhịp điều chỉnh ngắn, mã này tiếp tục bật tăng kịch trần lên 20.550 đồng/cp. Tập đoàn VNPT cũng kế hoạch bán đấu giá toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu ICT, tương ứng 31,43% vốn điều lệ. Đáng chú ý, mức giá khởi điểm được đưa ra lên tới 74.106 đồng/cp, tương đương giá trị cả lô gần 750 tỷ đồng – cao gấp nhiều lần thị giá hiện tại.

Hay như cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG cũng tăng hết biên độ trong phiên 27/11 lên mốc 15.400 đồng khi VNPT cho biết sẽ chào bán trọn lô 5,77 triệu cổ phiếu ABC (tương ứng 28,3% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 190,2 tỷ đồng, tương đương gần 32.950 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VEC của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam cũng tiếp tục tăng mạnh 3,77% lên 55.000 đồng/cp trong phiên gần nhất. Chỉ trong chưa đầy một tháng, mã này đã tăng hơn 4 lần và trở thành một trong những mã tăng nóng nhất thị trường. Đà bứt phá được kích hoạt sau khi SCIC đấu giá thành công 38,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 88% vốn điều lệ, vào cuối tháng 10. Mức giá trúng thầu 66.000 đồng/cp, cao hơn đáng kể so với thị giá trước đó, càng củng cố kỳ vọng về quá trình tái cơ cấu và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Cẩn trọng khi FOMO cổ phiếu theo sóng thoái vốn

Được biết, năm nay là thời hạn cuối trong lộ trình tái cơ cấu của nhiều doanh nghiệp nhà nước, trong đó công tác thoái vốn là một trong những mục tiêu quan trọng của đề án. Như tại VNPT, các thương vụ thoái vốn đều nằm trong đề án cơ cấu lại tập đoàn này đến hết năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024.

Thực tế, cổ phiếu thuộc diện thoái vốn Nhà nước thường bật tăng mạnh ngay khi xuất hiện thông tin đấu giá, chủ yếu do kỳ vọng của nhà đầu tư được đẩy lên cao. Trong nhiều thương vụ, giá khởi điểm được ấn định cao hơn đáng kể so với thị giá, tạo hiệu ứng “neo giá” và nhanh chóng thu hút dòng tiền đầu cơ.

Đồng thời, việc Nhà nước rút vốn cũng được nhìn nhận như tín hiệu mở đường cho sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược mới. Kỳ vọng về đổi mới quản trị, tái cấu trúc hoạt động và khai thác hiệu quả hơn các tài sản hiện hữu khiến thị trường tin rằng doanh nghiệp có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy vậy, đà tăng quá nhanh cũng mang theo không ít rủi ro. Nhiều cổ phiếu được đẩy giá chủ yếu nhờ kỳ vọng, trong khi kết quả kinh doanh không thật sự nổi bật. Sự “lệch pha” giữa giá và nền tảng khiến không ít mã trở nên mong manh nếu thông tin mới không còn đủ lực hỗ trợ. Đặc biệt, khi kết quả đấu giá không như kỳ vọng hoặc thiếu vắng nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu rất dễ quay đầu mạnh.

Thêm vào đó, dòng tiền vào nhanh, nhưng rút cũng nhanh, khiến biên độ dao động lớn và rủi ro cao hơn cho những nhà đầu tư mua đuổi. Trong bối cảnh sóng thoái vốn được dự báo còn kéo dài, giới phân tích cho rằng sự thận trọng là cần thiết: thay vì chạy theo hiệu ứng, nhà đầu tư nên đánh giá kỹ nội lực doanh nghiệp và triển vọng sau tái cơ cấu. Chỉ những doanh nghiệp thực sự có câu chuyện phát triển bền vững mới giữ được giá trị sau khi cơn sóng đi qua.