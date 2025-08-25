Một hộp hoa quả cắt sẵn có bao nhiêu rủi ro vệ sinh? Nếu bạn vẫn muốn ăn thì hãy ghi nhớ 4 điều khi mua

Sự tiện lợi, nhanh chóng, và xu hướng sống lành mạnh đã đưa mô hình kinh doanh hoa quả cắt sẵn trở nên bùng nổ trong những năm gần đây. Các "doanh nghiệp" hoa quả cắt sẵn không ngừng "phát triển" trên các nền tảng MXH cũng như sàn TMĐT. Có người đầu tư cả 20 - 40 triệu để "khởi nghiệp", có người chỉ cần khéo "bắt trend" là chốt đơn lia lịa. Với giá chỉ từ 30.000 - 50.000 đồng/hộp, người mua đã có thể thưởng thức nhiều loại hoa quả được gọt sẵn, đóng hộp đẹp mắt.

Dần dân, một hộp trái cây nhỏ gọn ăn vặt buổi chiều của dân văn phòng hay một khay quà tặng sang trọng, hoa quả gọt sẵn đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những rủi ro tiềm ẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và cả nguy cơ ngộ độc mà người tiêu dùng cần phải hết sức cẩn trọng.

Tiện lợi đi cùng rủi ro: Những mối nguy về vệ sinh ít ai để ý

Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hộp hoa quả được bán ra mỗi ngày, nhưng ít ai biết được quy trình chế biến của chúng. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, gọt, cắt, cho đến đóng gói, nếu chỉ một khâu không đảm bảo vệ sinh, hộp trái cây tưởng chừng sạch sẽ kia có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn. Các vụ ngộ độc Salmonella và listeria liên quan đến trái cây cắt sẵn ở Hoa Kỳ là một lời cảnh báo rõ ràng.

Rủi ro đầu tiên và đáng lo ngại nhất đến từ dụng cụ chế biến và đôi bàn tay của người bán. Đa phần các cơ sở kinh doanh hoa quả cắt sẵn, đặc biệt là các shop online nhỏ lẻ, đều thực hiện tại nhà, trong điều kiện không biết có được kiểm soát nghiêm ngặt hay không.

Nếu dao, thớt, hộp đựng và tay người chế biến không được vệ sinh sạch sẽ, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài sẽ dễ dàng bám vào bề mặt trái cây. Hoa quả sau khi gọt lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, phần thịt trái cây trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị nhiễm khuẩn từ không khí, bụi bẩn. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt là các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như E.coli hay Salmonella.

Theo một chia sẻ của bác sĩ Dương Thị Kim Loan (Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM) thì việc gói trái cây sẵn trong các vỉ hoặc bọc túi nilon không đồng nghĩa với việc đã loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhiễm khuẩn, bởi các yếu tố như dụng cụ chế biến, lớp bọc nilon, cũng như bàn tay của những người thực hiện việc cắt, gọt... có thể chứa vi khuẩn.

Thứ hai, thời gian bảo quản không hợp lý cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ ngộ độc. Một hộp hoa quả cắt sẵn không thể tươi ngon và an toàn nếu để lâu trong thời gian dài. Sau khi gọt, trái cây chỉ nên được bảo quản lạnh trong một vài giờ. Nếu sản phẩm được bày bán ở nhiệt độ thường trong thời gian dài, vi khuẩn sẽ phát triển nhanh chóng, gây ra tình trạng ôi thiu, nấm mốc.

Chưa kể, nếu hoa quả được chọn để đóng gói sẵn là những loại bị mốc, hỏng. Người bán chỉ bỏ phần hỏng, vẫn cắt đóng gói phần còn lại thì cũng khó tránh nguy cơ ngộ độc.

Trái cây mốc sẽ mất đi hương vị tự nhiên, khi ăn phải sẽ xuất hiện một số triệu chứng giống rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, ói, chướng bụng và tiêu chảy. Một số loại nấm mốc trên trái cây thối hỏng có thể sản sinh độc tố aflatoxin. Aflatoxin là một chất cực độc, có thể gây ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Do đó, người tiêu dùng không nên mua những hộp hoa quả được bày bán ở các xe đẩy, quầy hàng không có tủ lạnh bảo quản.

Mất dinh dưỡng: Lợi ích sức khỏe bị suy giảm

Không chỉ tiềm ẩn rủi ro về vệ sinh, hoa quả cắt sẵn còn có thể bị giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng. Sau khi gọt vỏ và cắt nhỏ, diện tích bề mặt của trái cây tiếp xúc với không khí tăng lên. Quá trình oxy hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, làm mất đi các vitamin và khoáng chất quan trọng. Các vitamin tan trong nước như vitamin C rất dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng và nhiệt độ.

Mặc dù vẫn giữ được vị ngọt, nhưng hàm lượng dinh dưỡng của một hộp trái cây đã qua chế biến có thể không còn nguyên vẹn như khi còn nguyên quả. Điều này đi ngược lại với mong muốn ban đầu của nhiều người khi chọn mua trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể.

Lưu ý quan trọng khi mua hoa quả cắt sẵn

Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi lựa chọn hoa quả cắt sẵn. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Quan sát sản phẩm và cơ sở bán hàng: Ưu tiên những cửa hàng, quầy hàng có tủ lạnh hoặc quầy mát để bảo quản sản phẩm. Trái cây phải được đựng trong hộp sạch, kín đáo. Tuyệt đối không mua những hộp hoa quả có dấu hiệu úng nước, chảy nước, đổi màu hoặc có mùi lạ.

Độ tươi ngon: Nên mua những hộp trái cây vừa được chế biến, không nên mua những sản phẩm đã để lâu. Tốt nhất, hãy hỏi người bán về thời gian chế biến và hạn sử dụng. Dù tiện lợi, người dùng cũng nên ăn ngay sau khi mua để đảm bảo độ tươi và giữ lại dinh dưỡng.

Tự chuẩn bị là lựa chọn tốt nhất: Cách an toàn và tốt nhất để thưởng thức trái cây là tự mua quả tươi về nhà, rửa sạch, gọt và ăn ngay. Việc này không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng.

Theo dõi sức khỏe: Sau khi ăn hoa quả cắt sẵn, nếu thấy có các triệu chứng bất thường như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Hoa quả cắt sẵn mang lại sự tiện lợi, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro không nhỏ. Sự tiện lợi ấy không nên đánh đổi bằng sức khỏe. Việc nắm rõ những nguy cơ tiềm ẩn và biết cách lựa chọn thông minh sẽ giúp người tiêu dùng có thể vừa tận hưởng sự tiện lợi, vừa bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình.