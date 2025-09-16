Một loại hành tinh lõi kim cương mới đang “bao vây” chúng ta

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Jie Li từ Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy vũ trụ tồn tại một dạng hành tinh chưa từng biết là hành tinh bồ hóng, với số lượng rất đông đảo nhưng bị lầm tưởng là thế giới đại dương.

Ảnh đồ họa mô tả một hành tinh bồ hóng và vị trí của nó trong hệ sao - Ảnh: Ari Gea/SayoStudio

Theo SciTech Daily, từ "bồ hóng" mà các nhà thiên văn sử dụng không hoàn toàn giống bồ hóng trên Trái Đất, mà dùng để chỉ carbon hữu cơ khó nóng chảy - một hợp chất chứa carbon, hydro, oxy và nitơ, viết tắt là CHON.



Loại vật liệu giàu carbon này cũng phổ biến trong hệ Mặt Trời, với ước tính cho thấy nó chiếm tới 40% tổng khối lượng của sao chổi.

Theo lập luận của nhóm nghiên cứu, vì sao chổi là thứ lưu giữ vật liệu sơ khai của một hệ sao, nên bồ hóng cũng phải dồi dào trong đĩa tiền hành tinh của các ngôi sao non trẻ.

Nhóm tác giả cũng cho rằng các hệ sao khác thường có 3 vùng đĩa tiền hành tinh riêng biệt, mỗi vùng sẽ sản sinh ra một loại hành tinh riêng biệt.

Vùng bên trong sẽ chỉ tạo ra các vật thể đá như Trái Đất và Sao Hỏa, với nhiệt độ sẽ quá nóng để muội than bám vào nhau.

Một "ranh giới bồ hóng" sẽ đánh dấu sự chuyển tiếp giữa khu vực của các hành tinh đá và khu vực của các hành tinh bồ hóng - ít nước, nhưng nhiệt độ vẫn quá nóng để nước đá tồn tại.

Những hành tinh này trông rất giống mặt trăng Titan của Sao Thổ, với khí quyển methane hoặc thứ gì đó tương đương, và có thể chứa tới 25% khối lượng bồ hóng.

Vùng này kết thúc ở "ranh giới tuyết", mốc để chuyển sang vùng hình thành hành tinh ngoài cùng, nơi trú ngụ của các thế giới băng giá.

Một thế giới đã biết mang tên TOI-280d, một tiểu Hải Vương Tinh, được cho là kiểu hành tinh này. Nó sở hữu methane và carbon dioxide trong bầu khí quyển và có thể có lõi bằng kim cương.

Lõi kim cương làm chậm chu kỳ của các chất dễ bay hơi trong lớp phủ của hành tinh và khó có thể tạo ra từ trường để bảo vệ bất kỳ sự sống nguyên thủy nào khỏi các tia vũ trụ.

Tuy nhiên, chúng cũng sẽ chứa đầy methane và các chất hữu cơ dễ bay hơi khác, được cho là điều kiện tiên quyết cho quá trình hóa học tiền sinh học.