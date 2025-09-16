Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một loại hành tinh lõi kim cương mới đang “bao vây” chúng ta

16-09-2025 - 17:08 PM | Tài chính quốc tế

"Hành tinh bồ hóng" sở hữu vỏ và lớp phủ giàu carbon hữu cơ khó nóng chảy, trong khi lõi bằng kim cương.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Jie Li từ Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy vũ trụ tồn tại một dạng hành tinh chưa từng biết là hành tinh bồ hóng, với số lượng rất đông đảo nhưng bị lầm tưởng là thế giới đại dương.

Một loại hành tinh lõi kim cương mới đang “bao vây” chúng ta- Ảnh 1.

Ảnh đồ họa mô tả một hành tinh bồ hóng và vị trí của nó trong hệ sao - Ảnh: Ari Gea/SayoStudio

Theo SciTech Daily, từ "bồ hóng" mà các nhà thiên văn sử dụng không hoàn toàn giống bồ hóng trên Trái Đất, mà dùng để chỉ carbon hữu cơ khó nóng chảy - một hợp chất chứa carbon, hydro, oxy và nitơ, viết tắt là CHON.

Loại vật liệu giàu carbon này cũng phổ biến trong hệ Mặt Trời, với ước tính cho thấy nó chiếm tới 40% tổng khối lượng của sao chổi.

Theo lập luận của nhóm nghiên cứu, vì sao chổi là thứ lưu giữ vật liệu sơ khai của một hệ sao, nên bồ hóng cũng phải dồi dào trong đĩa tiền hành tinh của các ngôi sao non trẻ.

Nhóm tác giả cũng cho rằng các hệ sao khác thường có 3 vùng đĩa tiền hành tinh riêng biệt, mỗi vùng sẽ sản sinh ra một loại hành tinh riêng biệt.

Vùng bên trong sẽ chỉ tạo ra các vật thể đá như Trái Đất và Sao Hỏa, với nhiệt độ sẽ quá nóng để muội than bám vào nhau.

Một "ranh giới bồ hóng" sẽ đánh dấu sự chuyển tiếp giữa khu vực của các hành tinh đá và khu vực của các hành tinh bồ hóng - ít nước, nhưng nhiệt độ vẫn quá nóng để nước đá tồn tại.

Những hành tinh này trông rất giống mặt trăng Titan của Sao Thổ, với khí quyển methane hoặc thứ gì đó tương đương, và có thể chứa tới 25% khối lượng bồ hóng.

Vùng này kết thúc ở "ranh giới tuyết", mốc để chuyển sang vùng hình thành hành tinh ngoài cùng, nơi trú ngụ của các thế giới băng giá.

Một thế giới đã biết mang tên TOI-280d, một tiểu Hải Vương Tinh, được cho là kiểu hành tinh này. Nó sở hữu methane và carbon dioxide trong bầu khí quyển và có thể có lõi bằng kim cương.

Lõi kim cương làm chậm chu kỳ của các chất dễ bay hơi trong lớp phủ của hành tinh và khó có thể tạo ra từ trường để bảo vệ bất kỳ sự sống nguyên thủy nào khỏi các tia vũ trụ.

Tuy nhiên, chúng cũng sẽ chứa đầy methane và các chất hữu cơ dễ bay hơi khác, được cho là điều kiện tiên quyết cho quá trình hóa học tiền sinh học.

Núi lửa ngoài hành tinh vươn cao 19,3 km, "xuyên thủng" bầu trời

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 loại tài sản ‘phi quốc tịch’ tăng giá chưa từng có sau 46 năm, gây sốt từ siêu thị đến hầm bọc thép dưới lòng đất: Vì sao được cả thế giới để mắt?

1 loại tài sản ‘phi quốc tịch’ tăng giá chưa từng có sau 46 năm, gây sốt từ siêu thị đến hầm bọc thép dưới lòng đất: Vì sao được cả thế giới để mắt? Nổi bật

Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED

Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED Nổi bật

Dự án "mặc áo phao cho máy bay": Túi khí khổng lồ tự bung khi có nguy cơ rơi tự do, có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm

Dự án "mặc áo phao cho máy bay": Túi khí khổng lồ tự bung khi có nguy cơ rơi tự do, có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm

16:33 , 16/09/2025
Sau khi nộp 1.500 CV mà không nhận được lời mời nào, một cựu phó chủ tịch 44 tuổi đau khổ cho biết: "Tôi sẵn sàng làm công nhân vệ sinh"

Sau khi nộp 1.500 CV mà không nhận được lời mời nào, một cựu phó chủ tịch 44 tuổi đau khổ cho biết: "Tôi sẵn sàng làm công nhân vệ sinh"

16:10 , 16/09/2025
Ông Medvedev ra cảnh báo nếu EU tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine

Ông Medvedev ra cảnh báo nếu EU tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine

16:00 , 16/09/2025
Thái Lan cảnh báo "diễn biễn bất thường" trong xuất khẩu một hàng hóa đặc biệt sang Campuchia

Thái Lan cảnh báo "diễn biễn bất thường" trong xuất khẩu một hàng hóa đặc biệt sang Campuchia

15:22 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên