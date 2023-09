Một loại hạt giá rẻ từ Bờ Biển Ngà đang đổ bộ Việt Nam dù nước ta xuất khẩu đứng đầu thế giới, sản lượng trong 7 tháng bằng cả năm 2022 cộng lại

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 363.435 tấn với kim ngạch hơn 392,36 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập hơn 1,72 triệu tấn hạt điều với kim ngạch hơn 2,11 tỷ USD, tăng mạnh 26,5% về lượng và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu bình quân trong 7 tháng đầu năm đạt 1.230 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số các nhà cung cấp hạt điều cho Việt Nam, Campuchia là quốc gia Việt Nam nhập khẩu nhiều hạt điều nhất với 587.160 tấn trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch đạt hơn 802,3 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Quốc gia này chiếm thị phần hơn 34% về lượng và 38% về trị giá trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam.

Đáng chú ý Việt Nam đang tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ Bờ Biển Ngà với sản lượng và kim ngạch tăng vọt trong 7 tháng đầu năm. Cụ thể, Việt Nam đã chi hơn 476,9 triệu USD để nhập khẩu 409.093 tấn hạt điều từ Bờ Biển Ngà, tăng 60,18% về lượng và tăng 41,76% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhập khẩu mặt hàng này từ Bờ Biển Ngà cũng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.165 USD/tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022.

Bờ Biển Ngà là nhà cung cấp hạt điều lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 23,7% về lượng và chiếm 22,6% về trị giá trong tổng nhập khẩu hạt điều của Việt Nam. Trong năm 2022, nước ta đã nhập khẩu từ quốc gia này 482.659 tấn với kim ngạch hơn 616 triệu USD, như vậy có thể thấy sản lượng nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm đã gần vượt qua con số của cả năm 2022 cộng lại.

Theo Nation Master, Bờ Biển Ngà hiện nay là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất thế giới, dẫn đầu sản lượng với gần 800.000 tấn trong năm 2022. Theo sau là Ấn Độ, Burundi và Việt Nam. Về sản lượng của Việt Nam, trong năm 2022, tổng diện tích điều cả nước duy trì ổn định 305.000 ha. Năng suất bình quân đạt 1,25 tấn/ha, sản lượng điều thô (hạt khô) ước đạt 370.000 tấn.

Với sản lượng điều chỉ đáp ứng khoảng 30% nguyên liệu cho nhu cầu chế biến từ các doanh nghiệp, do đó Việt Nam vẫn phải tăng cường nhập khẩu điều từ các quốc gia khác như Campuchia, Bờ Biển Ngà, Ghana và Indonesia,… Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là nhà xuất khẩu điều đứng đầu thế giới. Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều đạt 334.870 tấn, mang về hơn 1,94 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu trung bình trong 7 tháng đầu năm đạt 5.805 USD/tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Từ năm 2006, với kim ngạch đạt 520 triệu USD, Việt Nam chính thức là quốc gia xuất khẩu điều số 1 thế giới.

Năm 2023, Hiệp hội Điều việt Nam (Vinacas) đặt mục tiêu xuất khẩu hạt điều đạt 3,1 tỷ USD, tăng nhẹ 30 triệu USD so với năm 2022.